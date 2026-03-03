60 milyon TL bedelle hayata geçirilen projenin 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Konyaaltı’nın 39 mahallesinde yağmursuyu altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Yağmursuyu hattı bulunmayan bölgeler ile mevcut altyapısı yetersiz kalan ve ekonomik ömrünü tamamlayan alanlarda kapsamlı yağmursuyu hat imalatları gerçekleştiriliyor.

YAĞIŞLARA KARŞI GÜÇLÜ ALTYAPI

Çalışmalar Sarısu, Hurma ve Uluç mahallelerinde yoğunlaştırıldı. Bu kapsamda, farklı noktalarda inşa edilen yağmursuyu hatları, kutu menfezler ve su alma yapılarıyla bölgenin yağış sularını hızlı ve kontrollü şekilde uzaklaştıracak kapsamlı bir altyapı oluşturuluyor.

Çalışmalarda, uzun ömürlü ve yüksek standartlara sahip malzemeler kullanılarak Konyaaltı’nın yağışlı dönemlerde yaşanan sorunlara karşı daha dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor.

SU BİRİKMELERİ KONTROL ALTINA ALINACAK

Yapılan imalatlarla birlikte, mahalle içlerinde yağış sonrası biriken sular mevcut kanallara kontrollü ve güvenli şekilde aktarılacak. Böylece yol aksları, site girişleri ve yaşam alanlarında oluşan su birikmeleri önemli ölçüde azaltılarak yoğun yağışlarda oluşan kötü manzaralar son bulacak.

ÇALIŞMALAR ETAP ETAP SÜRDÜRÜLÜYOR

ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları etaplar halinde yürüterek trafik akışını ve günlük yaşamı en az düzeyde etkileyecek şekilde planlıyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, yağışlı günlerde Konyaaltı ilçesinde yaşanan su baskınlarının önüne geçilerek, ilçenin daha güvenli ve sürdürülebilir bir altyapıya kavuşması hedefleniyor.