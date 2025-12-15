Raflardaki etiketler her gün değişirken, 'akıllı para' sorunu çözen şirketlere odaklanıyor. Borsa İstanbul'da seçenekler sınırlı olsa da analistler "Kabuk Değiştirenler" ve "Gizli Tarım Devleri"ni portföylere eklemeye başladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre gıda enflasyonu yıllık %40 bandında direnç gösterirken, faiz indirimiyle birlikte yatırımcılar rotayı bankalardan "defansif" ama "yüksek teknolojili" sektörlere çeviriyor.
Piyasa uzmanları, Borsa İstanbul'un bir NASDAQ kadar derinliği olmadığını kabul etse de "Agri-Tech" (Tarım Teknolojileri) hikayesini satın almak isteyen fon yöneticilerinin masasında 3 kritik strateji ve şirket olduğunu belirtiyor.
1. AGRESİF OYUNCU: "TEKNOLOJİ VE SÖZLEŞMELİ TARIM"
(AGROT)Sektörün yeni ve agresif oyuncusu Agrotech (AGROT), sadece domates yetiştiren bir firma olmaktan çıkıp; sera teknolojileri ve yapay zeka destekli tarımsal yazılımlara odaklanmasıyla dikkat çekiyor.
• Analist Notu: "Yüksek volatilite (oynaklık) içerse de, Türkiye'de 'Tarım 5.0' vizyonunu en net sahiplenen şirketlerden biri. Risk iştahı yüksek yatırımcı, büyüme hikayesi için takip listesinde tutuyor."
2. DİPTEN DÖNÜŞ HİKAYESİ: "AR-GE VE İNOVASYON"
(HEKTS)Geçtiğimiz yıllarda yatırımcısını zorlayan ancak OYAK güvencesiyle yeniden yapılanma sürecinde olan Hektaş (HEKTS), klasik bir gübre üreticisi değil, bir "Tarım Ar-Ge Merkezi" olarak konumlanıyor.
• Analist Notu: "Akıllı tohum ve organomineral gübre teknolojileriyle, finansal toparlanma (turnaround) hikayesi yazmaya en büyük aday. Hissedeki baskı kalktığında, potansiyeli en yüksek oyunculardan."
3. GİZLİ DEV: "İNŞAATÇI GÖRÜNÜMLÜ TARIMCI"
(TKFEN)Yatırımcıların genellikle inşaat taahhüt işleriyle tanıdığı Tekfen Holding (TKFEN), bünyesindeki Toros Tarım sayesinde aslında Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi oyuncularından biri.
• Analist Notu: "Holding iskontosuyla işlem görüyor. Hem sanayi riskini almak hem de portföydeki o devasa tarım/gübre nakit akışına (Cash Cow) ortak olmak isteyen 'garantici' yatırımcılar için güvenli bir liman."
SEÇENEK YOK DİYENE: "SINIRLARI AŞAN FONLAR"
BIST'teki şirket sayısı yetersiz geliyorsa, fon yöneticilerinin önerisi net: Tarım ve Gıda Temalı Yatırım Fonları.
Yatırımcılar TEFAS üzerinden işlem gören (Genellikle G ve T kodlu) tematik fonları alarak; paralarının bir kısmıyla içerideki bu devlere, kalan kısmıyla ise küresel borsalardaki John Deere veya Corteva gibi tarım teknolojisi liderlerine tek tuşla ortak olabiliyor.
Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca teknik görünüme dayalı haber niteliği taşır.