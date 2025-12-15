Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre gıda enflasyonu yıllık %40 bandında direnç gösterirken, faiz indirimiyle birlikte yatırımcılar rotayı bankalardan "defansif" ama "yüksek teknolojili" sektörlere çeviriyor.

Piyasa uzmanları, Borsa İstanbul'un bir NASDAQ kadar derinliği olmadığını kabul etse de "Agri-Tech" (Tarım Teknolojileri) hikayesini satın almak isteyen fon yöneticilerinin masasında 3 kritik strateji ve şirket olduğunu belirtiyor.

1. AGRESİF OYUNCU: "TEKNOLOJİ VE SÖZLEŞMELİ TARIM"

(AGROT)Sektörün yeni ve agresif oyuncusu Agrotech (AGROT), sadece domates yetiştiren bir firma olmaktan çıkıp; sera teknolojileri ve yapay zeka destekli tarımsal yazılımlara odaklanmasıyla dikkat çekiyor.

• Analist Notu: "Yüksek volatilite (oynaklık) içerse de, Türkiye'de 'Tarım 5.0' vizyonunu en net sahiplenen şirketlerden biri. Risk iştahı yüksek yatırımcı, büyüme hikayesi için takip listesinde tutuyor."

2. DİPTEN DÖNÜŞ HİKAYESİ: "AR-GE VE İNOVASYON"

(HEKTS)Geçtiğimiz yıllarda yatırımcısını zorlayan ancak OYAK güvencesiyle yeniden yapılanma sürecinde olan Hektaş (HEKTS), klasik bir gübre üreticisi değil, bir "Tarım Ar-Ge Merkezi" olarak konumlanıyor.

• Analist Notu: "Akıllı tohum ve organomineral gübre teknolojileriyle, finansal toparlanma (turnaround) hikayesi yazmaya en büyük aday. Hissedeki baskı kalktığında, potansiyeli en yüksek oyunculardan."

3. GİZLİ DEV: "İNŞAATÇI GÖRÜNÜMLÜ TARIMCI"

(TKFEN)Yatırımcıların genellikle inşaat taahhüt işleriyle tanıdığı Tekfen Holding (TKFEN), bünyesindeki Toros Tarım sayesinde aslında Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi oyuncularından biri.

• Analist Notu: "Holding iskontosuyla işlem görüyor. Hem sanayi riskini almak hem de portföydeki o devasa tarım/gübre nakit akışına (Cash Cow) ortak olmak isteyen 'garantici' yatırımcılar için güvenli bir liman."

SEÇENEK YOK DİYENE: "SINIRLARI AŞAN FONLAR"

BIST'teki şirket sayısı yetersiz geliyorsa, fon yöneticilerinin önerisi net: Tarım ve Gıda Temalı Yatırım Fonları.

Yatırımcılar TEFAS üzerinden işlem gören (Genellikle G ve T kodlu) tematik fonları alarak; paralarının bir kısmıyla içerideki bu devlere, kalan kısmıyla ise küresel borsalardaki John Deere veya Corteva gibi tarım teknolojisi liderlerine tek tuşla ortak olabiliyor.

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca teknik görünüme dayalı haber niteliği taşır.