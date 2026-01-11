Ocak ayı zam oranlarının netleşmesi ve yeni fiyat tarifelerinin yürürlüğe girmesinin ardından, milyonlarca çalışanı ve emekliyi ilgilendiren gelişmeler piyasaların odağını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) çevirdi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu (PPK), 22 Ocak Perşembe günü yılın ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantının ardından faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak.

ZAMLARIN ENFLASYON ETKİSİ YAKINDAN İZLENİYOR

TRT Haber'in aktardığına göre ekonomistler, ocak ayında netleşen ücret artışlarının iç talep ve enflasyon beklentileri üzerindeki etkilerinin TCMB tarafından yakından takip edildiğini belirtiyor.

Bu çerçevede, Merkez Bankası'nın 2026 yılı için öngörülen dezenflasyon patikasını korumak amacıyla sıkı para politikası duruşunu sürdürüp sürdürmeyeceği, piyasa aktörlerinin temel gündem maddesi olarak öne çıkıyor.

PİYASALARDA KARAR METNİ BEKLENTİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Faiz oranı kadar, PPK toplantısının ardından yayımlanacak karar metni de yatırımcılar açısından kritik önem taşıyor.

Özellikle likidite yönetimi, iç talepte dengelenme süreci ve hizmet enflasyonundaki katılık başlıklarına yapılacak olası vurgu ve yönlendirmelerin, yılın geri kalanına ilişkin para politikası projeksiyonları açısından belirleyici olacağı ifade ediliyor.

Fon piyasasında hisse rüzgarı: Bir haftada yüzde 50 kazandıran fon var!

100-150 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLENİYOR

Aralık ayı enflasyonunun beklentilerin altında kalmasıyla birlikte, TCMB'nin faiz indirimi yapabileceğine yönelik beklentiler güçlendi. Piyasa tahminleri 100–150 baz puan aralığında yoğunlaştı.

KÜRESEL MERKEZ BANKALARI DA RADAR ALTINDA

TCMB'nin faiz kararı öncesinde, küresel merkez bankalarının adımları da yakından izleniyor.

Başta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) olmak üzere küresel para politikası hamlelerinin, Türkiye'ye yönelik sermaye akımları ve döviz kuru istikrarı üzerinde etkili olmaya devam edeceği değerlendiriliyor.

KKTC'de yeni asgari ücret belli oldu: Brüt 60 bin TL sınırı aşıldı

SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 11 Aralık 2025 tarihli toplantısında politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 39,5'ten yüzde 38'e düşürmüştü. Bu karar ile birlikte gecelik vadede borç verme ve borçlanma faiz oranlarında da indirim yapılmıştı. Raporda, para politikasının fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı duruşunu sürdüreceği vurgulanmıştı.