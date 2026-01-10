Fon piyasaları, bu haftayı yatırımcısını mutlu eden bir tabloyla geride bıraktı.

Haftalık bazda yatırım fonları ortalama yüzde 1,85, BES fonları ise ortalama yüzde 2,33 değer kazanarak enflasyona karşı güçlü bir duruş sergiledi.

LOKOMOTİF "HİSSE SENETLERİ" OLDU

Fon türleri incelendiğinde, borsadaki yükselişin fonlara doğrudan yansıdığı görüldü. Her iki kategoride de en yüksek getiriyi "hisse senedi" grupları sağladı.

• Yatırım Fonları: "Hisse senedi fonları" grubu, haftalık yüzde 4,48 artışla zirveye oturdu.

• BES Fonları: Emeklilik tarafında da "hisse senedi" grubu yüzde 4,90 yükselişle yatırımcısına en çok kazandıran tür oldu.

Genel kategori bazında bakıldığında, haftayı ortalama değer kaybıyla kapatan (eksi yazan) herhangi bir fon türü bulunmaması, piyasadaki genel iyimserliği gözler önüne serdi.

HAFTANIN ŞAMPİYONU: YÜZDE 50'Yİ AŞAN GETİRİ

Haftanın en çarpıcı performansı serbest fonlardan geldi. Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon), sadece bir haftada yatırımcısına yüzde 50,57 oranında kazanç sağlayarak haftanın açık ara en çok kazandıran yatırım fonu oldu.

Emeklilik (BES) tarafında ise zirve iki fon arasında paylaşıldı. BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ile Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, haftalık yüzde 7,16'lık getiriyle BES katılımcılarını en çok sevindiren fonlar olarak kayıtlara geçti.

KAZANDIRAN PİYASADA KAYBETTİRENLER

Genel tablo pozitif olsa da bazı spesifik fonlarda sert düşüşler yaşandı.

• Yatırım Fonlarında Dip: Haftanın en çok kaybettireni, yüzde 31,51'lik sert düşüşle Pardus Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon oldu.

• BES'te Dip: Emeklilik tarafında kayıplar daha sınırlı kaldı. Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, haftayı yüzde 1,53 azalışla tamamlayarak en çok değer kaybeden BES fonu oldu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.