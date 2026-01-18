Piyasalardaki likidite dengesi ve bankaların mevduat toplama iştahı, faiz oranlarını yukarı çekmeye devam ediyor. Özellikle 32 günlük vadede sunulan yüksek oranlar, mevduatı risksiz getiri arayanlar için ilk tercih haline getirdi.

ZİRVEDE TURKİSH BANK VAR: AYLIK 37 BİN TL NET KAZANÇ

Ocak ayı itibarıyla piyasadaki en dikkat çekici oran Turkish Bank'tan geldi. Bankanın sunduğu yüzde 52,00 faiz oranıyla, 1 milyon TL yatıran bir yatırımcı 32 günün sonunda 37.610,96 TL net kazanç elde ediyor. Bu rakam, mevcut ekonomik koşullarda en yüksek aylık getirilerden biri olarak kaydedildi.

DİĞER BANKALARDA MEVDUAT GETİRİLERİ NE KADAR?

Yüzde 40 ve üzeri faiz veren bankalar:

QNB: Yüzde 43,25 faiz oranı ile 31.282,19 TL net kazanç.

Yapı Kredi: Yüzde 43,00 faiz oranı ile 31.101,37 TL net kazanç.

Akbank: Yüzde 40,50 faiz oranı ile 29.293,15 TL net kazanç.

N Kolay: Yüzde 40,00 faiz oranı ile 29.808,22 TL net kazanç.

Şekerbank: Yüzde 40,00 faiz oranı ile 28.931,50 TL net kazanç.

Yüzde 30 - Yüzde 40 Arasındaki Seçenekler:

Hayat Finans: Yüzde 39,94 faiz oranı ile 28.888,11 TL net kazanç.

Garanti BBVA: Yüzde 39,50 faiz oranı ile 28.569,87 TL net kazanç.

Türkiye İş Bankası: Yüzde 38,50 faiz oranı ile 27.846,57 TL net kazanç.

Odea: Yüzde 38,50 faiz oranı ile 27.846,57 TL net kazanç.

Halkbank: Yüzde 37,00 faiz oranı ile 26.761,64 TL net kazanç.

Enpara: Yüzde 33,00 faiz oranı ile 23.868,50 TL net kazanç.

Yatırımcılar İçin Kazançlı Dönem

Uzmanlar, bankaların sunduğu bu oranların aylık bazda asgari ücretin yaklaşık iki katına ulaştığına dikkat çekiyor. 1 milyon TL tutarındaki birikimin vade sonu tutarı, en yüksek faiz veren bankada 1.037.610,96 TL'ye ulaşıyor. Birikim sahiplerinin banka seçimi yaparken sadece faiz oranına değil, bankaların sunduğu ek hizmetlere ve "hoş geldin" faizi sürelerine de dikkat etmesi tavsiye ediliyor.