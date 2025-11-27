2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak resmileşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı bu kritik veriyle birlikte gözler doğrudan Ocak ayında belirlenecek asgari ücret zammına çevrildi. Ekonomistler, bu oranın asgari ücret için de güçlü bir referans haline geldiğini ve %25 civarında bir artış ihtimalinin ciddi şekilde güçlendiğini belirtiyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre yeniden değerleme oranı; MTV, ehliyet, pasaport, IMEI kayıt ücreti, harçlar ve idari para cezaları dahil olmak üzere birçok kalemde otomatik zam anlamına geliyor. Vatandaş, yeni yılla birlikte devlet ödemelerinde yüzde 25’in üzerinde artışla karşı karşıya kalacak.

Vergiler Bu Kadar Artarken Asgari Ücret Daha Düşük Olur mu?

Yeniden değerleme oranının bu seviyede açıklanması, devletin 2025 yılı için fiili enflasyon beklentisini de ortaya koymuş oldu. Ekonomi çevrelerine göre, vergiler ve kamu ödemeleri yüzde 25,49 oranında artarken, asgari ücrete bunun belirgin şekilde altında bir zam yapılması ekonomik ve sosyal dengeleri zorlayabilir.

Bu nedenle kulislerde asgari ücrete %25 civarında bir zam yapılması en güçlü senaryo olarak öne çıkıyor. Mevcut 17.002 TL olan asgari ücretin bu oranda artırılması halinde Ocak ayından itibaren yeni ücretin 21.250 – 21.500 TL bandına çıkabileceği hesaplanıyor.

Bakan Şimşek İndirim Sinyali Vermişti Ancak…

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek daha önce yaptığı açıklamalarda, yeniden değerleme oranlarında enflasyon hedefleri doğrultusunda aşağı yönlü bir revizyon olabileceğini ifade etmişti. Ancak Orta Vadeli Program incelendiğinde, kamu gelirleri tarafında güçlü bir indirim politikasına gidileceğine dair net bir işaret bulunmadığı görülüyor.

Bu da yeniden değerleme oranında sert bir geri adım ihtimalini zayıflatırken, ücret artışlarının da bu seviyelere yakın olacağı beklentisini güçlendiriyor.

Masadaki Zam Senaryoları Netleşiyor

Ekonomistlere göre Ocak ayında asgari ücret için üç temel senaryo konuşuluyor. %25 zam, hem kamu dengeleri hem de piyasa beklentileri açısından en güçlü seçenek olarak öne çıkıyor. %30’luk bir artış ihtimali masada olsa da enflasyonla mücadele nedeniyle riskli görülüyor. %20’nin altındaki bir artış ise mevcut vergi artışlarıyla birlikte kamuoyunda ciddi tepkiye yol açabileceği için düşük ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Ocak Ayı Sadece Asgari Ücret İçin Değil, Tüm Fiyatlar İçin Kritik

Yeni yılın ilk ayında hem yeniden değerleme oranına bağlı zamların hem de asgari ücret artışının aynı anda devreye girecek olması, 2025 yılının fiyat dengesini doğrudan etkileyecek. Vergi kaynaklı maliyet artışlarının başta kiralar, ulaşım ve hizmet sektörleri olmak üzere birçok alanda fiyatlara yansıması bekleniyor.