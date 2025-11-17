Raporda özellikle S&P 500 endeksine yönelik iyimser beklentiler ile altın fiyatına dair agresif tahmin dikkat çekiyor. Banka, küresel ekonomik görünümdeki belirsizliklere rağmen yatırım araçlarının yeni bir denge bandına oturacağı görüşünde.

S&P 500: YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Morgan Stanley’e göre ABD hisse senetleri, diğer büyük piyasalara kıyasla daha güçlü kalmaya devam edecek. Banka, yapay zekâ yatırımlarının geniş tabana yayılması ve para politikasında daha öngörülebilir bir zeminin oluşmasının ABD borsalarını öne çıkardığını belirtiyor.

Bu kapsamda S&P 500 endeksi için 2026 yıl sonu hedefi 7.800 puan olarak güncellendi. Bu rakam mevcut seviyelere göre çift haneli bir prim potansiyeline işaret ediyor.

ALTIN: 4.500 DOLAR HEDEFİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Raporda en çarpıcı tahminlerden biri altın tarafında yer alıyor. Morgan Stanley, küresel jeopolitik risklerin yüksek seyretmesi, merkez bankalarının altın rezervlerini artırma eğilimi ve uzun vadeli enflasyon görünümünün tamamen kontrol altına alınamaması gibi başlıkların değerli metalleri destekleyeceğini belirtiyor.

Bu çerçevede altının ons fiyatı için 4.500 dolar hedefi verilmiş durumda. Bankaya göre 2026’ya kadar güvenli liman talebi güçlü kalmaya devam edecek.

BRENT PETROL: ARZ-TALEP DENGESİ FİYATI BASKILIYOR

Enerji piyasalarına yönelik değerlendirmesinde Morgan Stanley, petrol fiyatlarının kısa vadede yukarı yönlü güçlü bir alan bulmakta zorlandığını aktarıyor.

Özellikle küresel arz tarafındaki kapasite artışları ve talep büyümesinin sınırlı kalması nedeniyle Brent petrol için 60 dolar/varil seviyesi öngörülüyor.

Banka, petrolün diğer emtia gruplarına kıyasla daha yatay bir eğilim sergileyeceği görüşünde.

DOLAR ENDEKSİ: DALGALI BİR PATİKA

Raporun döviz bölümünde ABD Doları’nın 2026 boyunca yön arayışı içinde olacağı belirtiliyor.

Morgan Stanley, dolar endeksinin yılın ilk yarısında 94 seviyesine kadar gerileyebileceğini, yıl sonunda ise yeniden 99 seviyelerine toparlanabileceğini tahmin ediyor.

Bu görünüm, küresel likidite koşullarındaki değişimlere bağlı olarak dalgalı bir döneme işaret ediyor.

AVRUPA PİYASALARI: ABD RALLİSİNDEN DESTEK ARIYOR

Morgan Stanley’nin Avrupa piyasalarına yönelik tahminleri de dikkat çekici. ABD’de beklenen yükselişin Avrupa tarafına kısmen yansıyacağı belirtilirken, MSCI Europe için yıl sonu hedefi 2.430 puan olarak paylaşılıyor.

Bankaya göre bölgedeki toparlanma daha sınırlı olacak ancak risk iştahı yüksek kaldığı sürece Avrupa hisseleri de bu hava akımından faydalanacak.