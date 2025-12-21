2025 yılının son ayına 2,36$ seviyelerinden giriş yapan Hepsiburada (HEPS), 21 Aralık itibarıyla 3,29$ bandına kadar tırmanarak yatırımcısına yaklaşık %40 oranında bir getiri sağladı. Bu yükseliş, Nasdaq Endeksi’ndeki pek çok global devi geride bırakırken, piyasalarda "Yükseliş sürdürülebilir mi?" sorusu tartışılmaya başlandı.

RALLİYİ TETİKLEYEN 3 TEMEL FAKTÖR

Hepsiburada hisselerindeki bu sert yükselişin arkasında hem makroekonomik gelişmeler hem de şirkete özel stratejik hamleler yatıyor:

Kaspi Ortaklığı ve Sermaye Gücü: Kazak teknoloji devi Kaspi’nin Hepsiburada üzerindeki stratejik etkisi ve Aralık ayında tamamlanan finansal yapılandırma süreçleri, piyasaya güçlü bir güven mesajı verdi.

TCMB’den Beklenen Faiz İndirimi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Aralık ayında faiz indirim döngüsünü devam ettirmesi, büyüme odaklı teknoloji şirketleri için pozitif bir rüzgar oluşturdu. Düşen faizler, e-ticaret hacmini artıracak bir unsur olarak fiyatlanıyor.

Yılbaşı Alışveriş Çılgınlığı: Şirketin Aralık ortasında duyurduğu "Dev Yılbaşı Pazarı" ve yüksek satış hacmi beklentileri, dördüncü çeyrek bilançosuna dair iyimserliği zirveye taşıdı.

TEKNİK ANALİZ: KRİTİK SEVİYELER NELER?

Piyasa uzmanları, hissenin mevcut momentumunu koruması durumunda 2026’ya çok daha güçlü bir giriş yapabileceğini öngörüyor.

YÜKSELİŞ DEVAM EDER Mİ?

Analistlere göre, Hepsiburada’nın önündeki en büyük sınav Ocak ayında açıklanacak olan 2025 yılı dördüncü çeyrek öncü verileri olacak. Eğer "Efsane Kasım" ve "Yılbaşı Pazarı" operasyonları hedeflenen karlılığa ulaştıysa, 3,50$ direncinin aşılması bekleniyor. Ancak, son bir aydaki hızlı yükselişin ardından yatırımcıların kısa vadeli kar satışlarına karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

Haber Notu: Hepsiburada, Aralık ayındaki bu çıkışıyla sadece bir e-ticaret platformu değil, Kaspi ortaklığıyla birlikte bölgenin önemli bir fintech ve lojistik gücü olma yolunda ilerlediğini kanıtlamış oldu.

Yatırım tavsiyesi değildir.