Nasdaq 100 endeksi, son dönemde dalgalı seyrine rağmen yatay-yukarı trendini koruyor. Raporda yer alan teknik değerlendirmeye göre, yukarı yönlü hareketin devamı halinde endekste 25.840 ve 26.184 seviyeleri kısa vadeli direnç noktaları olarak öne çıkıyor.

Endekste aşağı yönlü bir hareketin gündeme gelmesi durumunda ise 25.141 ve 24.845 seviyeleri kısa vadeli destek bölgeleri olarak izleniyor. Bu alanın altına doğru yaşanabilecek sarkmaların, teknoloji hisselerinde satış baskısını artırabileceği belirtiliyor.

Raporda, Wall Street’te son işlem gününde teknoloji hisselerinde görülen satışların Nasdaq üzerinde baskı oluşturduğu hatırlatılırken, özellikle büyük teknoloji şirketlerindeki hareketlerin endeksin yönü açısından belirleyici olmaya devam edeceği ifade ediliyor. Bu görünüm, Nasdaq cephesinde yükseliş trendi korunmakla birlikte kısa vadede kırılganlığın arttığına işaret ediyor.