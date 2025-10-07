Uzmanlar, bu tür coinlerin “yüksek risk – yüksek getiri” denkleminde hareket ettiğini ve ciddi kayıplara yol açabileceğini hatırlatıyor.

Listenin zirvesinde yer alan HYPERSKIDS adlı token, sadece bir günde yüzde 748’in üzerinde değer kazandı. Projenin “çocuk temalı NFT ve oyun evreni” vaadi bulunmasına rağmen, henüz ortada somut bir ürün yok. Likiditesi son derece düşük olan token, birkaç büyük yatırımcının toplu alımlarıyla birlikte sert biçimde yükseldi. Bu tür hareketler genellikle “pump” olarak adlandırılıyor ve birkaç saat içinde aynı hızla düşüşe dönüşebiliyor.

İkinci sırada yüzde 441 oranında yükselen Hello Kitty Token yer alıyor. Ancak bu token’ın ünlü Japon markasıyla hiçbir bağı bulunmuyor. Yatırımcılar isme aldanıp alım yaptıkça fiyat yukarı taşınırken, projenin arkasındaki ekip anonim kalmayı sürdürüyor. Uzmanlara göre bu tip isim kullanımları, markanın popülerliğinden faydalanarak dikkat çekmeyi amaçlayan klasik “memecoin” stratejilerinden biri.

Üçüncü sıradaki Waterfall ($WATER) ise DeFi (merkeziyetsiz finans) temalı olduğunu iddia eden bir proje. Kâğıt üzerinde yatırımcılara getiri vaat eden bu yapının, aslında denetlenmemiş akıllı sözleşmelerle çalıştığı görülüyor. Yani yatırımcılar yüksek kazanç umuduyla riskli bir havuza giriyor; sistemdeki ani satışlar ise fiyatı bir anda sıfıra çekebiliyor.

Listede dördüncü sırayı alan BigStrategy Inc ($BSTR), “yapay zekâ destekli analiz platformu” iddiasıyla ortaya çıkmış bir token. Ancak proje belgelerinde ne bir yazılım altyapısı ne de gerçek bir ekip detayı mevcut. Kripto piyasasında “AI” etiketi son dönemde ciddi popülerlik kazandığı için birçok token bu trendi istismar ediyor. BigStrategy de bu furyadan payını almış durumda.

Beşinci sırada yer alan Froge (ETH), “Pepe the Frog” kültüründen doğan eski bir meme akımının yeni versiyonu olarak biliniyor. Proje çevreci hedefler belirlediğini iddia etse de, pratikte aktif bir ürün veya geliştirme süreci bulunmuyor. Geçmişte benzer temalarla çıkan memecoin’lerin çoğu, kısa süreli yükselişlerin ardından sessizce piyasadan silinmişti.

PEKİ BU COİNLER NEDEN BU KADAR HIZLI DEĞER KAZANIYOR?

Aslında cevabı basit: bu token’lar topluluk gücü, mizah ve sosyal medya etkisiyle yükseliyor. Elon Musk gibi isimlerin attığı bir tweet bile bazı memecoin’lerin değerini katlayabiliyor. Fakat bu durumun bir de acı tarafı var. Temel bir proje ya da gelir modeli bulunmadığı için fiyatlar tamamen psikolojik ve manipülatif dinamiklerle belirleniyor.

Finans uzmanları bu tür coinleri “yüksek riskli kumar alanı” olarak tanımlıyor. Çünkü memecoin piyasasında temel analiz yapılamaz, teknik göstergeler çoğu zaman çalışmaz. Düşük likidite nedeniyle birkaç büyük yatırımcının hareketi fiyatı uçurabilir, ardından aynı yatırımcıların satışları tüm piyasa değerini dakikalar içinde sıfırlayabilir. Bu yüzden yatırımcıların, bu tarz projelere yalnızca “kaybetmeyi göze aldıkları tutarlarla” girmesi tavsiye ediliyor.

Kripto piyasasında kısa vadede servet kazanan hikâyeler elbette kulağa cazip geliyor. Ancak unutulmaması gereken bir gerçek var: “Bir gecede zengin eden” aynı coin, ertesi gün tüm birikimi silebiliyor. Memecoin’ler eğlenceli görünse de, uzun vadede sürdürülebilir yatırım araçları olmaktan oldukça uzak. Bu nedenle uzmanlar, bu tarz projeleri ciddi yatırım stratejilerinden ziyade yüksek riskli denemeler olarak görmenin daha doğru olacağı görüşünde birleşiyor.

Yatırım tavsiyesi değildir