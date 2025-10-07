Citigroup stratejistleri, yatırımcıların bu yılki rekor ralliden kâr realizasyonuna yönelmesiyle ABD teknoloji hisselerinin artan risklerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Nisan ayındaki düşük seviyelerinden yüzde 46 yükselen Nasdaq 100 endeksi, bu tehdide karşı en savunmasız durumda bulunuyor.

Chris Montagu liderliğindeki Citi ekibi, "Kâr realizasyonu riskleri piyasalarda hızla yükseldi ve özellikle Nasdaq için yüksek seviyede, bu da daha fazla yükselişi engelleyebilir" açıklamasını yaptı.

BU YIL 30 KEZ REKOR KAPANIŞ YAPTI

Yapay zeka iyimserliği, ABD hükümet kapanışı veya ticaret tarifelerinin ekonomiye yönelik kalıcı tehdidi gibi endişeleri gölgede bırakarak hisse senedi piyasasını yeni zirvelere taşımaya devam ediyor. Nasdaq 100 endeksi, pazartesi günü itibarıyla bu yıl 30 kez rekor kapanış yaptı.

Ancak yatırımcılar hisse senetlerinden kazanç beklentilerine yönelik yatırımlarını eklemeye devam ediyor.