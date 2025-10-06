Bu yükseliş, sadece birkaç saat içinde AMD yatırımcılarına his¬se başına 56,83 dolarlık kazanç sağladı.

YAPAY ZEKA DALGASI AMD’Yİ TAŞIDI

Son dönemde yapay zekâ çiplerine yönelik küresel talep rekor seviyelere ulaşırken, AMD de bu trendin en büyük kazananlarından biri haline geldi.

Şirketin yeni nesil MI400 serisi yapay zekâ hızlandırıcılarının piyasaya sürülmesi, yatırımcıların beklentilerini adeta alevlendirdi.

Analist raporlarına göre AMD, yapay zekâ odaklı çip gelirlerinde 2025 yılına kadar NVIDIA ile arasındaki farkı önemli ölçüde kapatacak.

Teknoloji analisti Mark Wilson, Bloomberg’e yaptığı değerlendirmede, “AMD’nin son dönemdeki Ar-Ge yatırımları, beklenenden hızlı geri dönüş sağladı. Şirket artık sadece bir CPU üreticisi değil, yapay zekâ ekosisteminin stratejik oyuncularından biri.” ifadelerini kullandı.

BİR GECEDE SERVET KATANLAR

Dün akşam kapanış fiyatı olan 164,67 dolardan 10.000 dolarlık AMD hissesi alan bir yatırımcı, sabah itibarıyla portföyünü 13.450 dolar seviyesine taşıdı. Yani sadece bir gecede 3.450 dolar kazanç elde etti.

Bu yükselişle birlikte AMD’nin piyasa değeri de 267 milyar dolardan yaklaşık 360 milyar dolara dayandı. Hacim tarafında ise son 24 saatte 42,7 milyon adetlik işlem hacmiyle son aylardaki en hareketli günlerden biri yaşandı.

WALL STREET’TE ŞAŞKINLIK HÂKİM

NASDAQ endeksinde işlem gören AMD hisseleri, gün içi hareketleriyle de yatırımcıları heyecanlandırdı. Sektör devleri arasında bulunan NVIDIA, Intel ve Qualcomm gibi şirketler de AMD’nin bu sert yükselişinden etkilenirken, analistler AMD’nin “AI devriminin yeni yıldızı” olarak anılmaya başladığını belirtiyor.

Finans çevrelerinde bu yükselişin ardından “AI çip savaşlarının yeni lideri AMD mi olacak?” sorusu sıkça dile getirilmeye başlandı.

YATIRIMCI GÜVENİNDE REKOR ARTIŞ

AMD hissesi, son haftalarda yaşadığı düzeltme hareketiyle yatırımcısını endişelendirse de bu sert yükseliş güven tazeledi.

Uzmanlar, şirketin uzun vadede yapay zekâ donanımları ve veri merkezi çözümleriyle 2026’ya kadar çift haneli gelir büyümesini sürdürebileceğini öngörüyor.

Kapanışta düşüş yaşayan ama sabah açılışında uçuşa geçen AMD, yatırımcısına bir kez daha şu gerçeği hatırlattı: Borsada bazen uyurken bile kazanırsın, yeter ki doğru hissede ol.

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca teknik görünüme dayalı haber/analiz niteliği taşır.