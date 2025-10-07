AMD hisseleri bir haftada %32’nin üzerinde değer kazanırken, ARM da %11’lik yükselişle yatırımcısına güçlü bir kazanç sağladı. AMD’nin bu çıkışında en büyük pay, yapay zekâ tabanlı veri merkezlerine yönelik işlemci satışlarındaki patlamaya ait. Şirketin MI300X serisi GPU’ları, Nvidia’nın tekelini kırmaya yönelik stratejinin merkezinde yer alıyor. Piyasa, AMD’nin veri merkezi segmentindeki gelir artışını “yeni bir büyüme döneminin başlangıcı” olarak yorumluyor. Özellikle Amazon, Microsoft ve Google gibi devlerin kendi yapay zekâ altyapılarına yoğun yatırım yaptığı bir dönemde, AMD’nin bu talebi karşılayan en büyük alternatif haline gelmesi yatırımcıları cezbetti.

ARM YÜKSEK KAR MARJLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Benzer şekilde ARM Holdings de lisans bazlı modeliyle güçlü bir ivme yakaladı. Mobil cihazlardan yapay zekâ işlemcilerine kadar uzanan geniş ekosistemiyle ARM, yeni sözleşmeler ve yüksek kâr marjlarıyla dikkat çekiyor. Şirket, uzun yıllar boyunca “arka planda çalışan teknoloji devi” olarak bilinirken artık yatırımcılar tarafından yapay zekâ sektörünün sessiz kazananı olarak görülüyor. Analistler, ARM’nin özellikle düşük enerji tüketimli işlemci mimarilerinde öncü konumunu korumasının bu performansı desteklediğini belirtiyor.

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN HİSSELERİNDE DE YÜKSELİŞ VAR

Yapay zekâ rüzgârı sadece AMD ve ARM ile sınırlı kalmadı. Micron Technology (MU), veri depolama ve bellek çipi satışlarındaki artış sayesinde haftayı %12,9 kazançla kapattı. Sağlık sektöründe ise AstraZeneca (AZN) ve Biogen (BIIB) hisseleri, yeni ilaç onayları ve klinik araştırmalardan gelen olumlu haberlerle sırasıyla %15 ve %10 seviyelerinde prim yaptı. Bu tablo, yalnızca teknoloji hisselerinin değil, sağlık sektörünün de yatırımcı güvenini yeniden kazandığını gösteriyor.

Piyasayı takip eden analistler, son bir haftadaki bu yükselişi “yapay zekâ dalgasının ikinci perdesi” olarak tanımlıyor. İlk dalga 2023’te Nvidia öncülüğünde başlamıştı, ancak bu kez altyapıyı destekleyen şirketler – özellikle AMD, ARM ve Micron – öne çıkıyor. Uzmanlara göre bu eğilim sadece kısa vadeli bir ralli değil; yapay zekâ yatırımlarının 2026 yılına kadar trilyon dolarlık bir ekosistem yaratacağı öngörülüyor. Dolayısıyla bu hisselere olan ilgiyi bir “moda” olarak değil, küresel ekonomik dönüşümün yansıması olarak görmek gerekiyor.

Yatırımcılar açısından bu hafta açık bir mesaj verdi: Kazanç arayanların artık gözünü yalnızca altın, mevduat veya kripto paralara değil, yapay zekâ temelli teknoloji hisselerine çevirmesi gerekiyor. AMD ve ARM gibi şirketler, borsaların geleceğinde belirleyici rol oynayacak yeni devler olarak sahneye çıkmış durumda.

