Yapay zeka endüstrisi, son yılların en hızlı büyüyen yatırım alanı haline gelirken bu dönüşümün merkezinde OpenAI yer alıyor. ChatGPT ve DALL·E gibi ürünlerle teknoloji dünyasını kökten değiştiren şirket, artık yalnız bir girişim değil; Microsoft’tan AMD’ye, Amazon’dan Google’a kadar uzanan dev bir ekosistemin odak noktasında. Toplam piyasa değeri 10 trilyon doları aşan bu sekiz halka açık şirket, yalnızca teknolojik değil, finansal anlamda da yeni bir çağın mimarları olarak görülüyor.

MİCROSOFT: OPENAI’NİN BEYNİ VE ANA YATIRIMCISI

OpenAI’nin yükselişinde en büyük pay Microsoft’a ait. Şirket, bugüne kadar OpenAI’ye 13 milyar doların üzerinde yatırım yaparak sadece bir ortak değil, aynı zamanda yapay zeka çağının en güçlü destekçisi haline geldi. Azure bulut altyapısı, OpenAI’nin tüm eğitim süreçlerinin temelini oluşturuyor. Microsoft, ChatGPT tabanlı çözümleri Office, Windows ve GitHub gibi ürünlerine entegre ederek yapay zekayı iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirdi. Bu hamlelerin ardından Microsoft’un piyasa değeri 3,4 trilyon doları aşarak şirketi dünyanın en değerli teknoloji devi konumuna taşıdı.

AMD: DONANIM YARIŞINDA YENİ DENGE

Yapay zekâ donanımı tarafında uzun süre NVIDIA’nın gölgesinde kalan AMD, son dönemde önemli bir dönüşüm yaşadı. MI300X ve Instinct GPU serileriyle yapay zekâ model eğitiminde kullanılan çiplerde performans çıtasını yükselten şirket, OpenAI’nin donanım bağımlılığını çeşitlendirme planlarında kilit rol oynuyor. CEO Lisa Su’nun liderliğinde AMD hisseleri son bir yılda yüzde 55’ten fazla yükselirken, yapay zekâ destekli donanım satışları şirketin gelirlerinde rekor paya ulaştı. AMD artık yalnızca bir çip üreticisi değil, yapay zekâ ekosisteminin stratejik bileşeni olarak görülüyor.

AMAZON: BULUTUN GÜCÜ VE YENİ YATIRIM MODELİ

OpenAI’nin ekosisteminde yer alan bir diğer halka açık dev, Amazon. Şirketin bulut hizmeti AWS, yapay zeka eğitim süreçlerinin dolaylı altyapı ortağı konumunda bulunuyor. Amazon ayrıca, OpenAI ile benzer vizyona sahip Anthropic adlı girişime 4 milyar dolar yatırım yaparak yapay zeka piyasasındaki varlığını güçlendirdi. Bu yatırım, rekabetin ötesine geçip iş birliği tabanlı bir yapay zeka ekosisteminin kapısını araladı. AWS, hem yüksek işlem gücü gerektiren model eğitimlerinde hem de API tabanlı yapay zeka çözümlerinde kritik bir altyapı sağlayıcısı olarak öne çıkıyor.

ORACLE, BROADCOM, META, GOOGLE VE SOFTBANK: EKOSİSTEMİN SESSİZ DEVLERİ

OpenAI’nin görünmeyen altyapısını bu beş şirket tamamlıyor. Oracle, “Stargate Projesi” kapsamında OpenAI’nin veri merkezi altyapısını üstlenirken; Broadcom, özel çip tasarımlarıyla yapay zeka donanımında çeşitlilik sağlıyor. Meta ve Google, doğrudan rakip olsalar da yapay zeka araştırmaları ve bulut iş birlikleriyle ekosistemin dolaylı üyeleri arasında. SoftBank ise küresel AI yatırımlarıyla OpenAI’nin finansman ağında önemli bir yer tutuyor. Bu beş şirketin her biri, teknolojik kapasitesiyle OpenAI’nin küresel ölçekte ölçeklenmesine katkı sağlıyor.

BORSADA YAPAY ZEKA ETKİSİ: 10 TRİLYON DOLARLIK GÜÇ

Bu sekiz halka açık devin tamamı, kendi alanlarında liderlik konumunu korurken OpenAI ile kurdukları iş birlikleri sayesinde yatırımcıların da gözdesi haline geldi. 2023’ten bu yana Microsoft, AMD, Amazon ve Broadcom hisseleri sırasıyla yüzde 45, yüzde 120, yüzde 43 ve yüzde 80 yükseldi. Analistlere göre 2026’ya kadar yapay zekâ, veri merkezi ve çip sektörlerindeki yatırım hacmi 2 trilyon dolara ulaşacak. Bu öngörü, OpenAI ekosisteminin küresel borsalarda yeni bir yatırım teması haline geldiğini gösteriyor.

YAPAY ZEKA SAVAŞINDA YENİ DÖNEM

OpenAI bugün artık sadece bir yazılım şirketi değil, küresel ölçekte sekiz halka açık devin bir araya geldiği bir teknoloji ittifakı. AMD donanım tarafında NVIDIA’ya meydan okurken, Microsoft ve Amazon finansal ve altyapısal desteğin omurgasını oluşturuyor. Google, Meta ve Broadcom gibi şirketler ise hem rekabet ediyor hem de aynı zincirde yer alarak geleceğin yapay zeka düzenini birlikte inşa ediyor. Yatırımcılar içinse artık asıl soru “hangi hisse yükselir?” değil, “OpenAI ekosistemine kim entegre?” sorusu haline gelmiş durumda.

