Hissede an itibarıyla fiyat 12,28 TL seviyesinde bulunurken, günlük düşüş %9,97 seviyesine kadar ulaştı. Gün içi işlem hacmi ise şimdiden 4,22 milyar TL seviyesini geçmiş durumda.

Şirket cephesinde resmi bir KAP açıklaması, bilanço duyurusu ya da doğrulanmış olumsuz bir haber bulunmazken, satışların büyük ölçüde aracı kurum kaynaklı pozisyon boşaltmalarından geldiği görülüyor.

İLK 5 KURUMDAN 129,5 MİLYON LOTLUK NET SATIŞ

Seans içinde oluşan aracı kurum dağılımına göre, yalnızca ilk 5 net satıcı kurumdan toplam 129,54 milyon lotluk net satış gerçekleşti. Bu rakam, gün içindeki toplam satışların %90,54’üne karşılık geliyor.

Satışların gerçekleştiği ortalama maliyet 13,287 TL olarak hesaplandı.

Bu tablo, satışların küçük hacimli panik işlemlerinden değil, doğrudan büyük kurumlardan kaynaklandığını ortaya koyuyor.

A1 CAPİTAL GÜNÜN EN BÜYÜK SATICISI KONUMUNDA

Gün içindeki en dikkat çeken satış A1 Capital üzerinden gerçekleşti:

Net Satış: 94,44 milyon lot

Toplam Satıştaki Payı: %66,01

Ortalama Satış Maliyeti: 13,272 TL

Bu büyüklükte bir çıkış, hissenin seans içinde hızla taban seviyesine sürüklenmesinde ana etkenlerden biri olarak öne çıktı.

DİĞER GÜÇLÜ SATIŞLAR DA DEVAM EDİYOR

Satış tarafında öne çıkan diğer kurumlar ise şu şekilde sıralanıyor:

İş Yatırım: 14,15 milyon lot net satış – 13,399 TL maliyet

QNB Yatırım: 11,30 milyon lot net satış – 13,540 TL maliyet

Info Yatırım: 4,86 milyon lot net satış – 12,772 TL maliyet

Ziraat Yatırım: 4,78 milyon lot net satış – 13,169 TL maliyet

Buna ek olarak Vakıf Yatırım, Yatırım Finansman, Ak Yatırım ve Bulls Yatırım taraflarında da daha sınırlı fakat sürekli satışlar izleniyor.