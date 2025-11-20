NVIDIA, yapay zekâ çağının en kritik bilançosunu açıkladı ve sonuçlar adeta beklentileri paramparça etti. Şirket, 2026 mali yılının üçüncü çeyreğinde 57 milyar dolarlık rekor ciroya ulaşarak hem Wall Street tahminlerini hem de küresel teknoloji piyasalarının beklentilerini geride bıraktı. Bu rekor performansın ardından hissede bir anda %5’i aşan güçlü bir yükseliş görüldü. Küresel piyasalarda satış baskısının yoğun olduğu bir dönemde NVIDIA’nın tek başına endeksleri yukarı çekmesi, şirketin yapay zekâ ekonomisindeki dominant rolünü bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Bilanço sonrası NVIDIA neden yükseliyor?

1. Rekor gelir ve beklentilerin çok üzerinde kârlılık



Piyasanın 52–53 milyar dolar civarında gelir beklediği çeyrekte NVIDIA 57 milyar dolar açıklayarak tahminleri büyük bir farkla geride bıraktı. Brüt kâr marjı %73 seviyesinde gerçekleşirken, net kâr yıllık bazda %60’ın üzerinde artış gösterdi. Bu tablo, şirketin yalnızca büyümediğini, aynı zamanda yüksek verimlilikle ilerlediğini gösteriyor.

2. Veri merkezi büyümesi NVIDIA’yı taşıyor



Şirketin AI ekosisteminin kalbi olan “Data Center” gelirleri 51 milyar dolar seviyesine ulaşarak hem çeyreklik hem yıllık bazda çift haneli büyüme kaydetti. Google, Microsoft, Amazon ve Meta gibi devlerin GPU talebi güçlü şekilde devam ediyor. Büyük modellerin eğitimi için gereken altyapı talebi, NVIDIA’nın neredeyse rakipsiz olduğu bir alan ve rakamlara bakıldığında bu trend hız kesmiyor.

3. Blackwell etkisi – Yapay zekâ altyapısına küresel hücum



Yeni nesil Blackwell GPU mimarisi hem performans hem enerji verimliliği tarafında sektörde çıtayı belirleyen ürün olarak görülüyor. CEO Jensen Huang, “taleple yetişmekte zorlanıyoruz” mesajını verirken, şirketin bir sonraki AI döngüsünde de lider olacağının sinyalini veriyor. Bu açıklama yatırımcıların güvenini artıran en önemli unsurlardan biri.

4. Şirket çıtayı daha da artırdı: 65 milyar dolarlık gelir hedefi



NVIDIA yalnızca geçmiş çeyrekte rekor kırmakla kalmadı; bir sonraki çeyrek için 65 milyar dolarlık gelir beklentisi paylaştı. Bu rehberlik, piyasada “AI talebi sürüyor, büyüme devam ediyor” algısını güçlendirdi. Bilanço sonrası gelen yükselişin arkasındaki ana nedenlerden biri de bu ileriye dönük agresif projeksiyon.

5. Yapay zekâ yatırımları hız kesmiyor

ABD ve Avrupa’da şirketler, yeni LLM modelleri, video yapay zekâ sistemleri ve otonom sürüş altyapıları için milyarlarca dolarlık donanım talebi oluşturuyor. NVIDIA, bu ekosistemin merkezinde yer aldığı için talep doğrudan şirkete yansıyor.