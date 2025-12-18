Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasaların merakla beklediği 2025/63 sayılı bültenini yayımladı. Bültende yer alan en kritik gelişme, Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ’nin halka arz başvurusunun resmen onaylanması oldu.

TOPLAM 47 MİLYON LOT SATIŞA ÇIKIYOR

Paylaşılan bilgilere göre şirket, HALKA ARZ süreciyle birlikte 147.337.401 TL olan mevcut sermayesini, bedelli artırım yoluyla 182.837.401 TL’ye çıkaracak. Bu kapsamda 35.500.000 TL nominal değerli yeni pay ihraç edilecek.

ORTAK PAY SATIŞI DA YAPILACAK

Sermaye artırımına ek olarak; mevcut ortaklardan Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na ait 11.500.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar da halka arz kapsamında satışa sunulacak. Böylece yatırımcıya sunulacak toplam pay miktarı 47.000.000 lot olacak.

HALKA ARZ FİYATI NETLEŞTİ

Yatırımcıların en çok merak ettiği konu olan satış fiyatı ise 19,50 TL olarak belirlendi. 1 TL nominal değerli paylar, bu sabit fiyat üzerinden talep toplayacak.

Halka Arzın Künyesi:

Hisse Kodu: #ARFYE

Halka Arz Fiyatı: 19,50 TL

Halka Arz Miktarı: 47.000.000 Lot

Arz Yöntemi: Sermaye Artırımı + Ortak Satışı