Piyasalar bu tarihi karara ilk etapta "beklentiler gerçekleşti" felsefesiyle yaklaşsa da, varlık sınıflarında farklı hareketler gözlemlendi. İşte kararın ardından piyasalarda yaşananlar:

1. BİTCOİN (BTC): "FİYATLANMIŞ" BİR HABERLE YATAY SEYİR

Bitcoin yatırımcıları, geçmişteki BoJ kararlarının tetiklediği sert düşüşler nedeniyle endişeliydi. Ancak bu kez piyasa kararı önceden satın almıştı.

Tepki: Karar açıklanmadan önce 15 Aralık’ta %5’lik bir ön satış yiyen Bitcoin, resmi açıklama sonrası 87.000 dolar seviyelerinde yatay bir seyir izledi.

Analiz: Likidite şoku korkusu şimdilik gerçekleşmedi. Ancak uzmanlar, Yen borçlanma maliyetinin artmasının uzun vadede "riskli varlık" iştahını baskılayabileceği konusunda uyarıyor.

2. DOLAR VE YEN: "HABERİ SAT" DALGASI

Teorik olarak faiz artışı Yen’i güçlendirmeliydi, fakat parite ters köşe yaptı.

Tepki: Kararın ardından USD/JPY paritesi hafif bir yükselişle 156.00 seviyesinin üzerine çıktı. Yani Japon Yeni, faiz artışına rağmen Dolar karşısında bir miktar değer kaybetti.

Analiz: Piyasa bu artışı %99 ihtimalle fiyatladığı için kararın ardından kâr satışları geldi. Ayrıca BoJ Başkanı Ueda'nın "para politikası hala genişlemeci" vurgusu Yen'in aşırı değerlenmesini engelledi.

3. ALTIN: TAHVİL BASKISIYLA GELEN SINIRLI GERİ ÇEKİLME

Altın, Japon devlet tahvili (JGB) getirilerinin son 30 yılın zirvesine tırmanmasından olumsuz etkilendi.

Tepki: Ons altın fiyatlarında sınırlı bir baskı hissedildi. Yatırımcıların bir kısmının Japonya'daki yükselen getirileri fırsat bilerek altın pozisyonlarını nakde çevirmesiyle hafif bir gevşeme görüldü.

Analiz: Altın şu an için "güvenli liman" etkisinden ziyade, küresel faiz oranlarındaki yükselişin baskısını hissediyor. Bundan sonra ne beklemeli? Piyasalar şimdi BoJ'un 2026 yılındaki yol haritasına odaklanmış durumda. Eğer faiz artışları devam ederse, küresel piyasalardaki asıl büyük "Carry Trade" çözülmesi (ucuz Yen ile alınan varlıkların satılması) o zaman başlayabilir.