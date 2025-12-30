YouTube kanalındaki ifadeleri nedeniyle geçtiğimiz Haziran ayından bu yana tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı verildi. Karar, Altaylı’nın avukatı tarafından da doğrulandı.

YARGILAMA SÜRECİ VE VERİLEN CEZA

Fatih Altaylı, 22 Haziran tarihinde gözaltına alınmış ve aynı gün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 26 Kasım’daki karar duruşmasında mahkeme;

Altaylı'ya "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 5 yıl hapis cezası vermiş,

Bu ceza, iyi hal indirimi uygulanarak 4 yıl 2 aya düşürülmüştü.

Mahkeme, ceza kararıyla birlikte Altaylı’nın tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

İSTİNAF MAHKEMESİ TAHLİYE KARARI VERDİ

Yerel mahkemenin kararı sonrası dosya üst mahkemeye taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, avukatların tahliye talebini yerinde buldu. Daire;

Delillerin toplanmış olması,

Kaçma şüphesinin bulunmaması,

Tutuklulukta geçen süreyi,

göz önünde bulundurarak Altaylı’nın tahliyesine karar verdi. Altaylı, 29 Aralık akşamı cezaevinden ayrıldı.

(AA)