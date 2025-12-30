İstanbul'da bugün 19 ilçe için kar yağışı uyarısı geldi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde İstanbul beyaza bürünecek.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre İstanbul'da rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden lodos, akşam saatlerinden itibaren ise kuzey ve kuzeybatı yönlere dönerek karayel şeklinde, saatte 40-60 kilometre/saat hızında eseceğinin tahmin edildiğini aktarıldı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

İstanbul'da rüzgârın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden, akşam saatlerinden itibaren ise kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlere dönerek, kuvvetli (40–60 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir.

Hava sıcaklıklarının bu gece saatlerinden sonra rüzgarın yön değistirmesiyle ani ve hızlı bir şekilde düşerek 14 °C’den 3 °C’ye, yüksek kesimlerde ise 0 °C’ye kadar gerilemesi beklenmektedir.

Bu çerçevede, yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yağmur şeklinde başlayacağı; sıcaklıkların düşmesiyle birlikte gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde (Başakşehir, Beylikdüzü, Beşiktaş, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz ve Şile) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir.

Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.