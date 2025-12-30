Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanı Reşad el-Alimi'nin yaptığı açıklamada, "Ülkenin tamamında, 30.12.2025'ten itibaren 90 gün süreyle ve yenilenebileceği kaydıyla OHAL ilan edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Hadramevt ve Mehra vilayetlerindeki tüm askeri güç ve birliklerin, Yemen'de meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ile tam koordinasyon sağlayarak, çatışmaya girmeden derhal asli mevzilerine ve kamplarına dönmesi ve tüm noktaları meşru hükümete bağlı "Vatan Kalkanı Güçleri"ne devretmesi gerektiği belirtildi.

Hadramevt ve Mehra valilerine, iki vilayetin işlerinin yürütülmesi ve kamplar devralınana kadar "Vatan Kalkanı Güçleri" ile işbirliği yapmaları konusunda tüm yetkilerin verildiği kaydedilen açıklamada, bu duyurudan itibaren 72 saat süreyle, Arap Koalisyonu tarafından resmi izin ve onay verilenler dışında, tüm limanlar ve geçiş noktaları için hava, deniz ve kara yasağı uygulanacağı bildirildi.

Devletin tüm kurum ve kuruluşlarının bu bildiriyi uygulamaya koymaları ve buna tam olarak uymaları gerektiği vurgulanan açıklamada, kararın, Anayasa, Körfez Girişimi ve uygulama mekanizması, Başkanlık Konseyi'nin oluşturulması ve yetkilerin devredilmesi kararı incelendikten sonra ve Anayasa uyarınca Alimi'ye tanınan yetkilere dayanılarak alındığı ifade edildi.

Yemen, BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal etti

NEDEN OHAL İLAN EDİLDİ?

Açıklamada, kararın "tüm vatandaşların güvenliğini korumak, Yemen'in birliğine, egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığı yeniden teyit etmek ve 2014'ten beri devam eden meşruiyete karşı darbeyle mücadele etmek" amacıyla alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca kararın "Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Yemen'i bölmek amacıyla doğu vilayetlerine karşı askeri bir saldırı başlatma emri alan isyancıların öncülük ettiği iç karışıklıkla mücadeleyi" de amaçladığına işaret edildi.

BAE'den ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

(AA)