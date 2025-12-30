Rota Borsa'nın analizine göre Rubenis Tekstil, 2024 yılı 2. çeyrek bilançosu itibarıyla %3230 oranında bedelsiz sermaye artırımı potansiyeline sahip. Şirketin 74,5 milyon TL olan ödenmiş sermayesine karşılık özkaynaklarının 2,48 milyar TL'ye ulaşmış olması, bu yüksek potansiyelin ana kaynağını oluşturuyor.

Tavanda Alıcı Kuyruğu

Güne damga vuran hisse, %9,97 değer kazanarak 21.06 TL seviyesine ulaştı ve tavan oldu. Derinlik verilerine göre:

Tavanda Bekleyen: 21.06 fiyatında 527.559 adet alış emri bekliyor.

Satış Baskısı Yok: Satış kademelerinin tamamen boş olması, alıcıların iştahını ve hissenin gücünü ortaya koyuyor.

Hacim: Günlük işlem hacmi 70.67 milyon TL olarak kaydedildi.

Kâr Patlaması Yaşandı

Sadece bedelsiz potansiyeli değil, şirketin kârlılık rakamları da dikkat çekici. Rubenis Tekstil, 2024'ün ilk 6 ayında net kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre %2298 artırarak yaklaşık 66 milyon TL kâr açıkladı. Satış gelirlerindeki %10 ve esas faaliyet kârındaki %34'lük artış, bu yükselişi destekleyen diğer unsurlar oldu.

Önemli Not: Yüksek bedelsiz potansiyeli, şirketin bu kararı kesin olarak alacağı anlamına gelmez; ancak finansal yapının bu işleme ne kadar uygun olduğunu gösterir.