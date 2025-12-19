Seans içi verilere göre en yüksek işlem hacmi tarafında öne çıkan hisselerin başında TRALT yer alıyor. TRALT, 4,6 milyar TL’yi aşan hacmiyle listenin zirvesinde bulunurken, THYAO ve ISCTR da güçlü işlem hacimleriyle üst sıralarda yer aldı.

Bankacılık hisseleri günün ilk bölümünde yine ön planda. ISCTR, YKBNK, AKBNK, GARAN ve HALKB, yüksek hacimle işlem gören bankalar arasında sıralandı. Bu görünüm, sektör genelinde ilginin seansın ilk yarısında canlı kaldığını gösteriyor.

SANAYİ TARAFINDA EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Sanayi ve savunma tarafında ASELS, 2 milyar TL’nin üzerindeki işlem hacmiyle dikkat çekerken, enerji ve ağır sanayi hisselerinden KCHOL, TUPRS ve EREGL de günün en çok işlem görenleri arasında yer aldı.

Ulaştırma ve turizm hisseleri cephesinde PGSUS, seansın ilk yarısında artan hacmiyle öne çıkarken, gayrimenkul tarafında EKGYO, istikrarlı işlem hacmiyle listede yer buldu. GIPTA ise pozitif fiyat hareketiyle birlikte hacim artışı yaşayan hisselerden biri oldu.

Saat 12:50 itibarıyla oluşan bu tablo, seansın ikinci yarısında hacim ve fiyat hareketlerinin yönüne ilişkin önemli sinyaller veriyor. Gün içi işlem hacimlerindeki değişimin, kapanışa doğru hisse bazlı oynaklığı artırabileceği izleniyor.