Şirketin daha önce duyurduğu temettü takvimine göre ikinci taksit hak kullanımı bugün itibarıyla başladı.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) statüsünde bulunması nedeniyle gelir vergisi stopaj oranı sıfır olan şirkette, brüt ve net temettü tutarları eşit olarak uygulandı.

Hisse Düzeltme Detayları:



• Hisse Kodu: BEGYO

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,0122699 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,0122699 TL

• Düzeltme Sonrası Teorik Fiyat: 3,7377301 TL (Fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

• Hesaplara Geçiş Tarihi: 22 Ekim 2026

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından belirlenen yeni teorik fiyat üzerinden işlem görmeye başlayan BEGYO hisselerinde, hak sahibi olan yatırımcıların nakit temettü ödemeleri "T+2" kuralı gereği 22 Ekim 2026 Perşembe günü hesaplara yansıyacak.

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