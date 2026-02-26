Türkiye’nin tarım alanında öne çıkan illerinden Tekirdağ’da Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı ve traktör ruhsatı bulunan çiftçi destekten yararlanabilecek.

Proje kapsamında 5 dekardan 200 dekara kadar arazisi bulunan üreticilere, dekar başına değişen miktarlarda mazot desteği verilecek.

Mazot Desteği Projesi çerçevesinde başvurusu onaylanan 5 dekar arazisi olan üreticilere 20 litre mazot desteği sağlanacak. 5 ila 20 dekar arasında arazisi bulunan çiftçilere her bir dekar artışı için 4 litre ilave edilecek. 20 ila 200 dekar arasında arazisi bulunan üreticilere ise toplam 80 litre mazot desteği verilecek.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından üreticiye verilen desteğin büyük önem taşıdığını belirterek, "Çiftçimizin en önemli gider kalemlerinden biri olan mazot konusunda üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Sağladığımız bu destekle hem çiftçimizin yükünü hafifletiyor hem de tarımsal üretimin artmasına katkı sunuyoruz. Alın teriyle üretim yapan çiftçimizin emeğine değer veriyor, tarımın sadece çiftçimizin değil, toplumumuzun geleceği için de hayati bir alan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Hedefimiz kırsalda kalkınmayı güçlendirmek ve üreticimize daha fazla destek olmak. Çünkü inanıyoruz ki güçlü bir Tekirdağ, üretimi güçlü çiftçilerimizle yükselir" ifadelerini kullandı.

Başvurular 24 Şubat-23 Mart 2026 tarihleri arasında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak yapılacak.