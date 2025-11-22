20 Kasım’da işlem görmeye başlayan VAKFA hisseleri 14,20 TL fiyattan halka arz edilmişti. Hisseler iki günlük işlem gününde tavan seyrini bozmadan devam ettirdi. VAKFA hisseleri 17,18 TL’ye yükselerek haftayı kapattı.

VAKFA hisselerinden net alımlara öncülük eden kurumlar şunlar oldu:

DENİZ YATIRIM: 426.482 adet net alım ile alımların yüzde 23,72'sini tek başına karşıladı.

TACİRLER YATIRIM: 246.664 adet net alım gerçekleştirdi.

AHLATCI YATIRIM: 225.326 adet net alım yaptı.

Satıcı tarafında ise ilk 5 kurumun toplam net satış adedi 1,35 Milyon adete ulaştı. Satış yapan kurumların ortalama maliyeti ise 16,314 TL olarak belirlendi.

Net satış gerçekleştiren kurumlar ise şunlar oldu:

OSMANLI YATIRIM: 480.610 adet net satış ile satışların yüzde 26,73'ünü oluşturdu.

VAKIF YATIRIM: 371.110 adet net satış yaptı.

ZİRAAT YATIRIM: 212.919 adet net satış gerçekleştirdi.

PAHOL GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ YAPTI

Geçtiğimiz haftanın son gününde (21 Kasım) işlem görmeye başlayan Pasifik Holding (PAHOL) ise güçlü bir başlangıç yaptı. İlk işlem gününde tavan olan PAHOL hissesi 1,65 TL’ye yükseldi. PAHOL hisseleri 1,50 TL fiyattan halka arz olmuştu.

PAHOL hisselerinde net alımlara öncülük eden kurumlar ise şunlar oldu:

TACİRLER YATIRIM: 9.05 milyon adet net alımla, alımların yüzde 21,48'ini tek başına karşıladı.

MARBAŞ MENKUL: 4.79 milyon adet net alım gerçekleştirdi.

DENİZ YATIRIM: 4.45 milyon adet net alımla alıcı listesinin üst sıralarında yer aldı.

COLENDİ ve DİNAMİK YATIRIM: Sırasıyla 4.24 milyon ve 4.23 milyon adet alım yaptı.

Net satış gerçekleştiren kurumlar ise şunlar oldu:

İNTEGRAL YATIRIM: Satışların yüzde 57,02'sini tek başına yaparak 24.01 milyon adet ile açık ara en büyük net satıcı oldu.

UNLU YATIRIM: 4.02 milyon adet net satış gerçekleştirdi.

VAKIF YATIRIM: 3.41 milyon adet net satış yaptı.

İŞ YATIRIM ve ZİRAAT YATIRIM da yüksek miktarda satış yapan diğer kurumlar arasında yer aldı.

Her iki hisse pozitif seyri ile yatırımcılarına kazandırdı. Hisselerin hangi seyirde ilerleyeceği yeni haftada yakından takip edilecek.