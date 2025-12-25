Buffett, yatırım felsefesinin temelinde yatan "ucuz varlık bulma" prensibinin halka arzlarda işlemediğini savunuyor. Ünlü milyardere göre, bir şirket halka açılıyorsa bu, satıcının (şirket sahibi) piyasanın en coşkulu olduğu ve en yüksek fiyatı alabileceği zamanı seçtiği anlamına gelir.

*

Buffett, durumu şu sözlerle özetliyor:*

"Halka arz piyasası, her gün birilerinin piyangodan büyük ikramiye kazandığı bir yerdir. Ancak birilerinin piyangoyu kazanıyor olması, piyango bileti almanın mantıklı bir yatırım stratejisi olduğu anlamına gelmez."

NEDEN HALKA ARZDAN UZAK DURUYOR?

"Omaha Kahini" lakaplı yatırımcı, IPO’lardan uzak durma nedenlerini üç ana başlıkta topluyor:

Hype (Abartı) Faktörü: Halka arzlarda reklam ve pazarlama faaliyetleri çok yoğundur. Bu durum hisse fiyatını gerçek değerinin çok üzerine çıkarır.

Veri Eksikliği: Buffett, bir şirketin halka açık performansını en az 10 yıl boyunca izlemeyi tercih ediyor. Yeni halka açılan şirketlerde bu geçmiş performans verisi bulunmuyor.

Adil Olmayan Şartlar: Buffett'a göre borsada fırsatlar, kimsenin bakmadığı veya herkesin korktuğu zamanlarda doğar; herkesin sıraya girdiği halka arzlarda değil.

"APTALLIK TESTİ"

Ortağı Charlie Munger ile birlikte yıllarca "fazla zor" sepetine attıkları halka arzlar için Buffett, "IPO'lara bakarak vakit kaybetmek bir nevi aptallık testidir" ifadesini kullanıyor. Yatırımcılara, popüler olanın peşinden koşmak yerine, nakit akışı güçlü, yönetim kadrosu dürüst ve iş modeli anlaşılır "eski" şirketlere odaklanmalarını tavsiye ediyor.

Editörün Notu: Warren Buffett, kariyeri boyunca (Snowflake gibi nadir istisnalar dışında) neredeyse hiçbir halka arza katılmamıştır. Bu disiplini, onu dünyanın en zengin insanlarından biri yapan en büyük farklardan biri olarak görülmektedir.