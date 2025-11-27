Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcı rotasını bankacılık endeksine (XBANK) çevirdi. Özellikle faiz indirim döngüsüne girilme ihtimalinin arttığı şu dönemde, yabancı kurumsal yatırımcıların (hedge fonlar–emeklilik fonları) ilk giriş kapısı olarak 4 banka öne çıkıyor.

CANLI BORSA EKRANINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

1. GARANTİ BBVA (GARAN): "YABANCININ İLK GİRİŞ KAPISI"

Yabancı yatırımcı Türkiye piyasasına girmeye karar verdiğinde, likiditesi (işlem hacmi) ve derinliği en yüksek hisse olduğu için genellikle ilk emri GARAN tahtasına yazar.

Neden Radarda? BBVA'nın global gücü ve bankanın teknolojik altyapısı sayesinde operasyonel verimliliği en yüksek bankalardan biri.

Kritik Eşik Analizi:

GARAN için kritik eşik, teknik analizde "Tarihi Zirve Direnci" ile "Yabancı Takas Oranındaki" artışın kesiştiği noktadır.

GARAN HİSSESİNİN CANLI GRAFİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Hisse fiyatı ne olursa olsun, yabancı takas oranı belli bir seviyenin (%10-15'lik bant hareketleri) üzerine çıktığında ve hisse Hacimli bir şekilde direnci kırdığında, bu "Boğa Piyasası"nın teyidi sayılır.

Takip Noktası: Endekse göreceli getirisinin pozitif ayrıştığı günlerdeki kapanışlar.

Merkez Bankası açıkladı! Yabancılar borsada satışı yavaşlattı

2. AKBANK (AKBNK): "İSKONTO AVCILARININ GÖZDESİ"

Akbank, özellikle sermaye yeterlilik rasyoları ve güçlü özkaynak karlılığı ile değer yatırımcılarının listesindedir.

Neden radarda? Yabancı raporlarında sıkça "Valuation Gap" (Değerleme Farkı) vurgusu yapılır. Yani bankanın ürettiği kar ile piyasa değeri arasındaki makasın açıklığı iştah kabartır.

Kritik Eşik Analizi:

AKBNK için kritik eşik Fiyat/Kazanç (F/K) ve PD/DD çarpanlarının tarihsel ortalamalarına dönüş çabasıdır.

AKBNK HİSSESİNİN CANLI GRAFİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Teknik olarak; düşen trend kanallarının yukarı yönlü kırıldığı ve 50 Günlük Hareketli Ortalama üzerinde kalıcılık sağlandığı an, yabancı fonların "Al" tuşuna bastığı andır.

Takip Noktası: Faizlerin düşüş sinyali vermesiyle birlikte net faiz marjındaki

toparlanma beklentisi.

3. İŞ BANKASI C (ISCTR): "HOLDİNG GÜCÜNDE BANKACILIK"

Sadece bir banka değil, iştirak yapısıyla (Şişecam vb.) dev bir holding hüviyetinde olması, onu volatiliteden (oynaklıktan) kaçınan uzun vadeli yabancı fonlar için cazip kılar.

Neden radarda? "Free Float" (Halka açıklık) yapısının getirdiği şeffaflık ve kurumsal yönetim kalitesi. Yabancı yatırımcı sürprizleri sevmez, İş Bankası güven limanıdır.

Kritik Eşik Analizi:

ISCTR için kritik eşik, "Trend Desteği"dir. Piyasa satış yerken İş Bankası'nın belli bir ortalamanın (genellikle 100 veya 200 günlük) altına inmemesi, kurumsal yatırımcı için "Ekleme" fırsatıdır.

ISCTR HİSSESİNİN CANLI GRAFİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Yukarı yönlü harekette ise, iştirak gelirlerinin bilançoya yansıdığı dönemler kritik kırılma noktalarıdır.

Takip Noktası: İştirak portföy değerlemeleri ve temettü beklentileri.

4. YAPI KREDİ (YKBNK): "AGRESİF VE HIZLI OYUNCU"

Koç Holding bünyesindeki değişim ve dönüşüm hikayesi, büyüme odaklı (Growth) fonların ilgisini çekmektedir.

Neden Radarda? Son yıllarda pazar payı kazanma konusundaki agresif tutumu ve dijitalleşme başarısı. Yabancı yatırımcı "Hikayesi olan" hisseyi sever.

Kritik Eşik Analizi:

YKBNK, betası yüksek bir hissedir. Endeks %2 çıkarken %4 çıkabilir. Kritik eşik, "Hacim Patlaması" yaşanan direnç bölgeleridir.Psikolojik fiyat seviyelerinin (önceki zirveler) aşılması durumunda, algoritmik emirlerin (robotların) devreye girmesiyle çok hızlı bir ralli başlatabilir.

YKBANK HİSSESİNİN CANLI GRAFİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Takip Noktası: Swap kanallarındaki hareketlilik ve bankacılık endeksine öncülük ettiği günler.

"FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK Mİ?"

Bu 4 dev banka için ortak "Kritik Eşik", Türkiye'nin 5 yıllık CDS (Kredi Risk Primi) puanındaki düşüş ve tahvil faizlerindeki gerilemedir.

Yabancı yatırımcı şu an radarı açmış, parmağı tetikte bekliyor. XBANK endeksi, teknik olarak belirlenen o "Karar Bölgesi"ni aştığında, bu 4 hisseden hangisinde pozisyon aldığınız değil, trende ne kadar erken dahil olduğunuz önem kazanacak.

Yatırımcı Notu: Yabancı takas oranları haftalık olarak gecikmeli gelir, ancak fiyat ve hacim anlık konuşur. Bu dörtlüde hacimlerin eş zamanlı artışı, rallinin ayak sesleridir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.