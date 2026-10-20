Alınan kararlar doğrultusunda, Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BASCM) paylarında temettü hakkı kullanım tarihi 21 Ekim Çarşamba günü itibarıyla başlayacak.

Şirketin yatırımcılarına yapacağı nakit kâr payı dağıtımına ilişkin brüt ve net tutarlar şu şekilde:

• Hisse Başına Brüt Temettü: 1,060606 TL

• Hisse Başına Net Temettü: 0,9015151 TL

• Hak Kullanım Tarihi: 21 Ekim 2026 Çarşamba

• Hesaplara Geçiş Tarihi: 23 Ekim 2026 Cuma (T+2 kuralı gereği)

Temettü dağıtımına ilişkin hak kullanımının gerçekleşeceği yarınki seansta BASCM paylarının açılış fiyatında, hisse başına ödenecek brüt temettü miktarı oranında teorik düzeltme yapılacak.

Hak sahibi yatırımcıların hesaplarına net nakit temettü aktarımları ise takas süresi (T+2) gereği 23 Ekim 2026 Cuma günü tamamlanacak.

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