KUYAS Yatırım (#KUYAS), yılbaşından bu yana tam %135,56 değer kazanarak borsada dikkatleri üzerine çekti. Günlük bazda %2,09’luk sınırlı bir düşüş yaşansa da, hissede güçlü yükseliş trendi korunuyor. Analistlere göre KUYAS, portföy çeşitliliği ve agresif büyüme stratejisiyle 2025’in en başarılı yatırım hisselerinden biri haline geldi.

DAP GAYRİMENKUL: %109 GETİRİYLE GÜVENLİ LİMAN OLDU

Gayrimenkul sektörünün önde gelen oyuncularından DAP Gayrimenkul Geliştirme (#DAPGM) hissesi, yatırımcısına yıl genelinde %109,01 kazandırdı. Hisse, aylık bazda pozitif seyir sürdürürken, sektördeki durağanlığa rağmen güçlü bilanço yapısıyla öne çıkıyor.

Uzmanlara göre konut piyasasındaki dengelenmeye rağmen DAPGM, yüksek kârlılığı ve devam eden projeleriyle uzun vadede yatırımcıların radarında kalmaya devam edecek.

YAYLA VE YEŞİL YAPI DA GÜÇLÜ PERFORMANS GÖSTERDİ

Gıda ve inşaat sektörlerinden gelen iki hisse de bu yıl yatırımcısına önemli kazanç sağladı.

YAYLA En. Ur. Tur. ve İnş. (#YAYLA) hissesi, yıl boyunca %64,53 yükselerek güçlü bir performans sergiledi. Son bir ayda yaşanan %19,8’lik düşüş ise kâr satışlarından kaynaklı kısa vadeli bir düzeltme olarak değerlendiriliyor.

Yeşil Yapı (#YYAPI) ise yılı şimdiden %54,90 kazançla kapatma yolunda ilerliyor. Günlük bazda %5,61’lik primle 2,26 TL’ye yükselen hisse, 583 milyon TL’yi aşan işlem hacmiyle dikkatleri üzerine çekti.

ENKA VE EDIP: İSTİKRARLI AMA SAKİN SEYİR

Yüksek volatilite yerine istikrar arayan yatırımcıların tercihi olan ENKA İnşaat (#ENKAI) ve EDIP Gayrimenkul (#EDIP) hisseleri, yıl boyunca sırasıyla %49,51 ve %51,53 getiri sağladı.

Her iki hisse de büyük işlem hacimleriyle öne çıksa da son haftalarda yatay bir görünüm sergiliyor.

2025’İN SON ÇEYREĞİNDE PİYASA TABLOSU

Analistler, 2025’in son çeyreğinde özellikle yatırım ve gayrimenkul şirketlerinin öne çıktığını belirtiyor. Yüksek enflasyon ortamında reel getiri arayışı, bu hisselere olan ilgiyi artırdı.

Bununla birlikte uzmanlar, yüksek getirilerin ardından gelebilecek kısa vadeli düzeltmelere karşı yatırımcıları temkinli olmaya çağırıyor.

YATIRIMCILAR İÇİN SİNYAL NET: “KÂRLI HİSSELER HENÜZ YORULMADI”

KUYAS ve DAPGM gibi hisseler, 2025’in en çok kazandıranları arasında şimdiden yerini aldı. Uzmanlara göre bu hisselerde hâlâ orta vadeli fırsatlar var, ancak yatırımcıların temkinli stratejiyle ilerlemesi gerekiyor.

Yılın son çeyreğine girilirken, borsada güçlü bilançolu ve temettü potansiyeli yüksek şirketlerin önümüzdeki dönemde de öne çıkması bekleniyor.

Yatırım tavsiyesi değildir