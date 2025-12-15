Borsa İstanbul'un dikkat çeken şirketlerinden Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK), yatırımcısını heyecanlandıran kararı resmileştirdi.

Geçtiğimiz hafta yönetim kurulu tarafından alınan %2000 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kararı, bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvuru ile yeni bir boyuta taşındı.

SERMAYE 300 MİLYONA DAYANACAK

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin mevcut 14.200.000 TL olan ödenmiş sermayesi, iç kaynaklardan karşılanmak üzere 284.000.000 TL artırılarak 298.200.000 TL'ye yükseltilecek.

Bu devasa artışın kaynağı ise şu kalemlerden sağlanacak:

• Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları: 194.079.216 TL

• Özsermaye Enflasyon Farkları: 12.651.352 TL

• Olağanüstü Yedekler: 77.269.431 TL

YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR? (HESAPLAMA)

Bu bedelsiz sermaye artırımı onaylandığında, yatırımcıların elindeki lot sayısı tam 21 katına çıkacak. Hesabında YAPRK hissesi bulunduran yatırımcılar için tablo şöyle şekillenecek:

• 1 Lotu Olan: 21 Lot Olacak

• 100 Lotu Olan: 2.100 Lot Olacak

• 1.000 Lotu Olan: 21.000 Lot Olacak

Bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştiğinde hisse fiyatı da aynı oranda bölünerek "ucuzlayacak" ve hissenin likiditesi artmış olacak.

GÖZLER SPK ONAYINDA

Şirket, esas sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesi ve artırımın onaylanması için 15 Aralık 2025 (bugün) itibarıyla SPK'ya başvurusunu iletti. Şimdi gözler Ankara'dan gelecek onay haberine çevrildi.

Genellikle 1 ila 3 ay arasında sonuçlanan bu süreçte, SPK bültenleri yatırımcılar tarafından sıkı takibe alındı.