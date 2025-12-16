Aralık ayı itibarıyla bankaların sunduğu %45 – %45,50 bandındaki hoş geldin faizleriyle 1,5 milyon TL ve 2 milyon TL’nin net aylık getirileri netleşti.

1.5 MİLYON TL’NİN GÜNCEL AYLIK FAİZ GETİRİSİ

Bankaların %45 faiz oranı üzerinden sunduğu günlük vadeli hesaplara göre 1,5 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi 43 bin TL ile 45 bin TL bandında şekilleniyor.

Fibabanka Kiraz Hesap’ta %45 faizle 1,5 milyon TL’nin net kazancı 44.639 TL olurken, vade sonunda toplam tutar 1.544.639 TL seviyesine çıkıyor.

TEB Marifetli Hesap’ta ise aynı faiz oranıyla net kazanç 43.812 TL, vade sonu tutar ise 1.543.812 TL olarak hesaplanıyor. Bu rakamlar, stopaj sonrası net getiriyi ifade ediyor.

2 MİLYON TL’DE GETİRİ 60 BİN TL’Yİ AŞTI

Yüksek tutarlı mevduatta tablo daha da dikkat çekici. 2 milyon TL için bankaların sunduğu %45 faiz oranlarıyla aylık net kazanç 57 bin TL ile 61 bin TL arasında değişiyor.

Fibabanka ve TEB’in %45 faizli günlük vadeli hesaplarında 2 milyon TL’nin net getirisi 57.866 TL, vade sonunda toplam tutar ise 2.057.866 TL seviyesine ulaşıyor.

HSBC Modern Hesap’ta ise net kazanç 61.225 TL’ye kadar yükselirken, vade sonu tutar 2.061.225 TL olarak hesaplanıyor. Odea Oksijen Hesap’ta ise aynı tutarın aylık net getirisi 54.716 TL seviyesinde gerçekleşiyor.

GÜNLÜK VADELİ HESAPLAR NEDEN ÖNE ÇIKIYOR?

Günlük vadeli hesaplar, yatırımcıya vade bozmadan faiz kazanma imkânı sunduğu için özellikle belirsiz piyasa koşullarında tercih ediliyor.

Bankaların sunduğu hoş geldin faizleri genellikle 30 ila 90 gün arasında geçerli olurken, bu sürenin ardından oranlar düşebiliyor.

Bu nedenle yatırımcıların kampanya sürelerini ve devam faizi koşullarını yakından takip etmesi önem taşıyor.

MEVDUAT FAİZİ YENİDEN CAZİP Mİ?

Mevcut tabloda bakıldığında, 2 milyon TL’lik birikimi olan bir yatırımcı aylık asgari ücretin birkaç katı seviyesinde risksiz bir getiri elde edebiliyor.

1,5 milyon TL’de ise aylık net kazanç ortalama 44 bin TL seviyesine yerleşmiş durumda.

Bu durum, mevduatı kısa vadede yeniden güçlü bir alternatif haline getiriyor.