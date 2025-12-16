Borsa İstanbul’da nadir görülen olay! Akın Tekstil (ATEKS), mahkeme kararına dayanarak aldığı dev kararla sermayesini baştan aşağı değiştiriyor. Yatırımcıyı hem devasa bir bedelsiz (%2023) hem de nakit girişi sağlayacak bir bedelli (%376) süreci bekliyor.

Akın Tekstil A.Ş. (ATEKS), Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda kayıtlı sermaye tavanı işlemlerine ilişkin bildirimini KAP'a yaptı. Şirket, sermayesini 25.2 Milyon TL'den 630 Milyon TL'ye yükseltmek için düğmeye bastı.

İŞTE DEV KARARIN DETAYLARI

Karar, "eş zamanlı" sermaye artırımı olarak dikkat çekiyor. Yani bedelli ve bedelsiz süreçleri bir arada yürüyecek.

🔴 1. %2023 ORANINDA REKOR BEDELSİZ Yatırımcıların en sevdiği kısım burası. Şirket, tamamı iç kaynaklardan (büyük kısmı Enflasyon Düzeltme Farkları'ndan) karşılanmak üzere 510.000.000 TL tutarında bedelsiz pay dağıtacak. Bu, mevcut lotların yaklaşık 20 katına çıkması demek.

🔴 2. %376 ORANINDA BEDELLİ (RÜÇHAN) Şirket kasasına nakit girmesi için de 94.800.000 TL tutarında bedelli artırım yapılacak. Rüçhan hakkı kullanım fiyatı 1,00 TL olarak belirlendi.

MAHKEME DETAYI NEDİR?

KAP açıklamasının en altında yer alan detaya göre; bu dev operasyon Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin şirket esas sözleşmesi tadil tasarısına ilişkin verdiği onaya dayanıyor. Bu durum, sürece sıradan bir yönetim kurulu kararından farklı, hukuki bir boyut kazandırıyor.

ÖZET TABLO:



Mevcut Sermaye: 25.200.000 TL

Bedelsiz Artış: 510.000.000 TL (%2023,80)

Bedelli Artış: 94.800.000 TL (%376,19)

Ulaşılacak Yeni Sermaye: 630.000.000 TL

Yasal Uyarı: Haber içeriği bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.