Yatırım dünyası altın fiyatlarındaki zirveleri ve kripto para piyasasındaki hareketliliği takip ederken, küresel yatırım bankası Morgan Stanley emtia piyasalarına dair stratejik bir rapor yayımladı. Bankanın analizine göre, değerli metaller içerisinde en büyük potansiyele sahip olan varlık platin olarak öne çıkıyor.

Piyasanın Gizli Kalmış Değeri: Platin

Morgan Stanley analistleri, platinin mevcut fiyat seviyelerinin gerçek piyasa koşullarını yansıtmadığını ve ciddi bir iskontoyla işlem gördüğünü belirtiyor. Raporda, önümüzdeki dönemde platin fiyatlarında yüzde 40 oranında bir artış yaşanabileceği öngörülüyor. Bu yükseliş beklentisinin arkasında ise temel olarak arz-talep dengesindeki bozulma yatıyor.

Yükselişi Tetikleyen Üç Temel Neden

Banka tarafından hazırlanan raporda, platinin neden diğer yatırım araçlarından daha fazla kazandırma potansiyeline sahip olduğu şu gerekçelerle açıklanıyor:

Fiziksel Arz Sıkıntısı: Dünyanın en büyük platin üreticisi konumundaki Güney Afrika'da yaşanan maden sorunları ve operasyonel maliyet artışları, küresel arzın daralmasına neden oluyor.

Endüstriyel İkame: Otomobil üreticilerinin katalitik konvertörlerde daha maliyetli olan paladyum yerine platine yönelmesi, sanayi tarafındaki talebi güçlü tutuyor.

Hidrojen Teknolojileri: Uzun vadeli bir yatırım teması olarak hidrojen enerjisi üretiminde platinin kritik bir bileşen olması, metale olan stratejik ilgiyi artırıyor.

Altın ve Bitcoin ile Kıyaslama

Morgan Stanley'e göre, altın ve Bitcoin gibi varlıklar tarihsel zirvelerine yakın seviyelerde seyrederken, platin bu varlıklara kıyasla oldukça ucuz kalmış durumda. Analistler, portföylerde çeşitlendirme arayan kurumsal yatırımcıların rotayı platine çevirmesinin, öngörülen yüzde 40'lık yükseliş hareketini başlatabileceğini ifade ediyor.

Özetle rapor, platinin hem sanayi talebi hem de yatırımcı ilgisiyle birleşerek emtia piyasasında yeni bir ralli başlatmaya hazırlandığını gösteriyor.

Yasal Uyarı: Bu içerik bir haber metni olup yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.