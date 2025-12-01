BİST: NIBAS, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre, çıkarılmış sermayesini 54.000.000 TL’den 324.000.000 TL’ye yükseltme kararı aldı. Artışın tamamı, şirketin özsermaye enflasyon düzeltme farkları hesabından karşılanacak.

Bu kapsamda şirket, 270.000.000 TL tutarında bedelsiz sermaye artırımı yapacak.

Bedelsiz Oranı %500: Lot Sayıları 6 Katına Çıkacak

Şirketin açıkladığı bu karar doğrultusunda:

Mevcut sermaye: 54.000.000 TL

Bedelsiz artış: 270.000.000 TL

Bedelsiz oranı: %500

Bu oran, yatırımcıların sahip oldukları her 1 lot hisseye karşılık 5 lot daha bedelsiz pay alacağı anlamına geliyor.

Örnek hesaplama:



1.000 lotu olan yatırımcı → 5.000 lot bedelsiz alacak

Toplam payı → 6.000 lot olacak

Kaynak Özsermayeden: Nakit Çıkışı Olmayacak

BİST: NIBAS tarafından yapılan açıklamada, bedelsiz sermaye artışının tamamının iç kaynaklardan karşılanacağı bildirildi. Bu durum, şirket açısından kasadan herhangi bir nakit çıkışı olmadan sermaye yapısının güçlendirilmesi anlamına geliyor.

Hak Kullanım Tarihi Bekleniyor

Bedelsiz sermaye artışına ilişkin SPK onayı ve hak kullanım tarihi, önümüzdeki günlerde şirket tarafından KAP üzerinden ayrıca duyurulacak. Sürece ilişkin tüm takvim resmî açıklamalarla netleşecek.