Borsa İstanbul'da Ahes GYO (AHSGY) rüzgarı esiyor! Şirketten beklenen dev hamle geldi. Pazartesi sabahı piyasalar açıldığında AHSGY yatırımcıları ekranlarında bambaşka bir tablo görecek. 1000 lotu olan yatırımcı güne 3700 lotla başlayacak! İşte hesabınıza geçecek o rakamlar...

Ahes GYO'nun aldığı %270 bedelsiz sermaye artırımı kararı sonrası beklenen gün geldi çattı. Şirket sermayesini iç kaynaklardan 721,5 Milyon TL'ye yükseltirken, bu dev artış doğrudan yatırımcının hesabına yansıyor. Pazartesi günü borsa açıldığında bölünme gerçekleşmiş olacak ve portföyler katlanacak.

PAZARTESİ SABAHI HESABINI KONTROL ET!

Yatırımcıların en çok merak ettiği "Lotlarım ne zaman artacak?" sorusu yanıt buldu. Pazartesi günü yapılacak işlemle birlikte hesaplardaki lot sayıları 3.7 katına çıkıyor.

Yatırımcının cebinden tek kuruş çıkmadan gerçekleşecek bu değişimde tablo şöyle:

100 Lotu Olan: Pazartesi günü 370 Lot ile işlem yapacak.

1000 Lotu Olan: Pazartesi sabahı 3700 Lotun sahibi olacak!

FİYAT UCUZLAYACAK, LOTLAR KATLANACAK!

Pazartesi sabahı hisse fiyatı bölünme oranına göre düzeltilmiş (ucuzlamış) olarak açılacak. Ancak eldeki lot sayısı %270 oranında arttığı için yatırımcının toplam portföy değeri korunurken, hissenin ucuzlayan fiyatıyla alım iştahının artması ve tahtada büyük bir hareketlilik yaşanması bekleniyor.

AHSGY yatırımcısı için Pazartesi günü, kazanç dolu yeni bir dönemin başlangıcı oluyor!