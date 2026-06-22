BERA Holding A.Ş. (BERA), 2025 yılına ilişkin kar dağıtım kararını açıkladı. Şirket, dönem karı bulunmasına rağmen geçmiş yıllardan gelen zararlar nedeniyle temettü dağıtımı yapılmayacağını duyurdu.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yönetim kurulunun 29 Nisan 2026 tarihli toplantısında aldığı kararın genel kurulun bilgisine sunulduğu belirtildi.

GEÇMİŞ YIL ZARARLARI NEDENİYLE TEMETTÜ YOK

TTK ve VUK hükümlerine göre düzenlenen konsolide olmayan yasal kayıtlarda ise şirketin 2025 hesap döneminde 2 milyon 436 bin 162,20 TL dönem karı elde ettiği bildirildi.

Ancak yasal kayıtlarda yer alan 7 milyar 56 milyon 300 bin 851,98 TL tutarındaki geçmiş yıllar birikmiş zararı nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağı ifade edildi.

Şirket yönetimi, bu nedenle 2025 yılına ilişkin temettü dağıtımı yapılmaması kararını genel kurulun bilgisine sundu.

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