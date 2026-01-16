Torbalı Ticaret Odasından (TTO) yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ilçede 2 milyar 22 milyon dolar dış satım gerçekleştirildi.

İlçede geçen yıl en fazla dövizi 454 milyon 35 bin dolarla tütün sektörü sağladı. Bunu 216 milyon 106 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 165 milyon 487 bin dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 145 milyon 124 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamulleri takip etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, ihracat açısından zorlu geçen 2025 yılındaki dış satımla 65 ili geride bıraktıklarını belirtti.

"2 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDEKİ İHRACAT HACMİNİ KORUMASI SON DERECE KIYMETLİ"

Küresel talepte yaşanan daralma, finansmana erişimdeki güçlükler ve artan maliyet baskılarının birçok sektörü etkilediğini ifade eden Olgun, şunları kaydetti:

"Birçok sektörde ciddi daralmaların yaşandığı, pazar koşullarının zorlaştığı bu dönemde Torbalı'nın 2 milyar doların üzerindeki ihracat hacmini koruması son derece kıymetli. İlçemiz, özellikle tütün gibi döviz bazlı güçlü sektörleri, sanayi altyapısı ve tarıma dayalı üretim çeşitliliği sayesinde zorlu süreci görece sınırlı bir kayıpla atlatmayı başardı. Önümüzdeki süreçte ihracatçılarımızın rekabet gücünü artıracak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

(AA)