Bank of America, Morgan Stanley ve Goldman Sachs gibi kurumlar tahminlerini yukarı revize ederek 2026’ya yönelik dikkat çekici seviyeler açıkladı.

BANK OF AMERİCA’DAN 5.000 DOLAR HEDEFİ

Bank of America (BoA), altının güçlü ralliye rağmen yükselişinin henüz tamamlanmadığını belirterek 2026 yılı için 5.000 dolar/ons hedef fiyat açıkladı. Banka, merkez bankası alımlarının hızlanması, ABD’de borç yükünün artması ve doların orta vadeli zayıflama eğilimini temel gerekçe olarak gösterdi.

BoA analizine göre altın, küresel risk ortamının bozulduğu dönemlerde görülmemiş bir güvenli liman talebi çekiyor ve 2025’teki sert yükseliş teknik olarak da daha yüksek seviyeleri işaret ediyor.

MORGAN STANLEY: “RALLİ DEVAM EDEBİLİR”

Morgan Stanley yayınladığı son raporda 2025’teki %50 artışın “anlamlı bir trend dönüşümünün” yansıması olduğunu belirtti. Kurum, altın için 4.400 dolar/ons seviyesini yeni hedef fiyat olarak paylaştı.

Bankaya göre enflasyonun kalıcı hale gelmesi, Fed’in faiz indirim döngüsünde temkinli davranması ve yatırımcıların portföylerinde risk azaltıcı varlıklara yönelmesi altının yükselişini yapısal bir trende dönüştürüyor.

GOLDMAN SACHS’TAN YENİ YIL SONU REVİZYONU

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, yıl içinde yayımladığı tahminde altının 2025 sonu için hedefini 3.100 dolar/ons seviyesine yükseltti.

Goldman, özellikle ABD’de resesyon riskinin yeniden gündeme gelmesi, tarife savaşları ve politik belirsizliklerin altın fiyatlarında volatiliteyi artırmaya devam edeceğini vurguluyor. Fon akımlarının güçlenmesi, ETF talebinin artması ve güvenli liman ihtiyacının yoğunlaşması bankanın yükseliş senaryosunu destekleyen kritik unsurlar arasında yer aldı.

KÜRESEL GÖRÜNÜM: 2026 İÇİN ÜST BANT 5.000 DOLAR

Uluslararası finans kuruluşlarının ortak görüşü, altının artık yalnızca kısa vadeli bir güvenli liman aracı olmadığı yönünde. Ekonomik ve jeopolitik baskılar nedeniyle orta vadede yüksek seviyelerin korunacağı, hatta bazı senaryolarda 5.000 dolar/ons düzeyinin test edilebileceği belirtiliyor.

Bu değerlendirmeler, 2025 yılı boyunca rekor seviyeleri deneyen altının trend gücünün hâlâ korunduğuna işaret ediyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Altın neden 2025’te %50’den fazla yükseldi?

Küresel enflasyon riski, ABD ekonomisindeki belirsizlikler ve merkez bankalarının agresif alımları yükselişi destekledi.

Amerikalı bankalar neden hedef fiyatları yukarı çekti?

Talebin kalıcı hale gelmesi, jeopolitik riskler ve doların güç kaybetme beklentisi nedeniyle revizyon yapıldı.

5.000 dolar seviyesi gerçekçi mi?

Bank of America ve bazı küresel kuruluşlar bu seviyeyi mümkün görüyor; ancak Fed politikaları belirleyici olacak.

Kısa vadede düzeltme olur mu?

Uzmanlar kısa vadede dalgalanma beklese de uzun vadeli yönün yukarı olduğunu savunuyor.