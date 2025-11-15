Altın piyasasında son günlerde yaşanan sert yükseliş, küresel finans çevrelerinin dikkatini yeniden güvenli liman varlıklarına çevirdi. Ons altın 4.000 doların üzerinde kalıcılık sağlarken, JP Morgan ve Goldman Sachs tarafından yayımlanan güncel analizlerde fiyat hedefleri yukarı yönlü revize edildi. Kurumlar, küresel enflasyon görünümü, ABD ekonomisindeki yavaşlama sinyalleri ve merkez bankalarının altına yönelik artan talebinin yeni bir trendin başlangıcı olabileceğini değerlendiriyor.

DEV BANKALARIN YENİ TAHMİNLERİ

Altının küresel piyasalarda hızla güç kazanmasının en önemli nedeni, makro belirsizliklerin yatırımcı davranışını yeniden güvenli varlıklara yönlendirmesi olarak gösteriliyor. JP Morgan’ın yayımladığı son raporda, altın fiyatlarında 2026 yılı sonu için 5.055 dolar, daha uzun vadede ise 6.000 dolar seviyesine doğru bir hareketin mümkün olduğu belirtildi. Raporda, ABD’de faiz indirim döngüsünün hızlanma ihtimali ve dolar endeksindeki zayıflığın altını destekleyeceği vurgulandı.

Goldman Sachs tarafında da benzer bir tablo dikkat çekiyor. Banka, altın fiyatlarındaki boğa trendinin henüz erken aşamada olduğunu belirterek önümüzdeki dönem için 5.000 dolar üzeri tahminini korudu. Kuruma göre, merkez bankalarının rezerv politikalarında altının payını artırması fiyatlamalar üzerinde yapısal bir etki yaratıyor.

ALTINDA YÜKSELİŞİ TETİKLEYEN FAKTÖRLER

Son haftalarda altındaki ivmenin güçlenmesinde birden fazla makro unsurun etkili olduğu görülüyor. Bunların başında ABD’de 43 gün süren hükümet kapanmasının çözüme kavuşması, finansal piyasalarda belirsizliğin kısmen azalması ve Fed’in Aralık ayında faiz indirimi yönünde beklenti oluşturması yer alıyor. Dolar endeksinin zayıflaması da altın için destekleyici bir görünüm ortaya koyuyor.

Küresel yatırım fonları ve Asya merkez bankalarının fiziki altın alımlarının artması ise fiyatlamayı güçlendiren ek bir unsur olarak değerlendiriliyor. Piyasa uzmanları, arz tarafında yaşanan daralmanın Londra ve New York borsalarında fiyatları daha hızlı yukarı ittiğine dikkat çekiyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM NE SÖYLÜYOR?

Teknik tarafta 4.000 dolar seviyesi kritik bir psikolojik eşik olarak öne çıkıyor. Analistler, altının bu seviyenin üzerinde kalıcı olması halinde 4.200 – 4.350 dolar aralığının kısa vadeli hedef bölgesi olabileceğini belirtiyor. 50 günlük üssel hareketli ortalamanın yaklaşık 3.830 – 3.900 dolar aralığında bulunması, bu bölgenin majör destek olarak takip edilmesi gerektiğine işaret ediyor.

4.400 dolar üzerindeki kapanışlar ise uzun vadeli yükseliş trendinin güçlenmesi anlamına gelebilir.

PİYASA BEKLENTİLERİ: YENİ DÖNGÜ BAŞLADI MI?

Küresel analistlerin genel görüşü, altındaki hareketin yalnızca kısa vadeli bir tepki yükselişi olmadığı yönünde. Artan jeopolitik riskler, merkez bankası rezerv politikaları ve ABD’de resesyon ihtimalinin fiyatlara yansımasıyla birlikte altının 2025–2026 döneminde yeni bir döngüye girdiği değerlendiriliyor.

Bu çerçevede, büyük yatırım bankalarının hedeflerinin aynı noktada buluşması, piyasada “asıl hareketin şimdi başladığı” yorumlarını güçlendiriyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Altın şu anda kaç dolar?

XAU/USD paritesi güncel olarak 4.000 dolar üzerindeki seviyelerde işlem görüyor.

Dev bankaların kısa vadeli hedefi nedir?

Kısa vadede 4.200 – 4.350 dolar aralığı öne çıkıyor.

5.000 dolar hedefi gerçekçi mi?

JP Morgan, Goldman Sachs ve Bank of America gibi kurumlardan gelen raporlar 5.000 dolar üzeri fiyatlamanın orta vadede mümkün olabileceğine işaret ediyor.

Daha düşük bir senaryo var mı?

50 günlük üssel hareketli ortalamanın altına inilmesi hâlinde 3.800 dolar bandına doğru düzeltme riskinin oluşabileceği belirtiliyor.