Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir zam dalgası kapıda. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre çarşamba günü motorine 2,50 TL, otogaza 70 kuruş, perşembe günü ise benzine 1,25 TL zam yapılması bekleniyor. Zamların pompaya yansımasıyla birlikte büyük şehirlerde fiyatlar yeni zirvelere çıkacak.

İstanbul’da Zamlı Akaryakıt Fiyatları

Zamların ardından İstanbul’da benzinin litre fiyatının yaklaşık 56,30 TL, motorinin 59,90 TL, otogazın ise 30 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Avrupa ve Anadolu yakası arasında küçük farklar olsa da genel görünüm 60 TL’ye yaklaşan motorin fiyatları yönünde.

Ankara’da Fiyatlar 60 TL Sınırını Aşıyor

Başkent Ankara’da zam sonrası motorinin litre fiyatının 63 TL civarına, benzinin 57,40 TL, otogazın ise 29,80 TL seviyelerine çıkması öngörülüyor. Böylece motorin fiyatları Ankara’da birçok istasyonda 60 TL eşiğini net şekilde aşmış olacak.

İzmir’de Akaryakıt Daha da Pahalı

İzmir’de ise zamların ardından benzinin 57,80 TL, motorinin 61 TL, otogazın ise yaklaşık 29,80 TL seviyelerinde olması bekleniyor. İzmir, zamlı fiyatlarla birlikte üç büyük şehir arasında yine en pahalı akaryakıt satılan illerden biri konumunda.

Zamların Nedeni Ne?

Uzmanlara göre artışların arkasında Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş, döviz kurundaki hareketlilik ve ithalat maliyetlerindeki artış bulunuyor. Bu faktörler bir araya gelince akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü baskı kaçınılmaz hale geliyor.

Zamların kesinleşmesiyle birlikte fiyatlar istasyondan istasyona küçük farklılıklar gösterebilir.