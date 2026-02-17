Citigroup, petrol piyasasına ilişkin yayımladığı değerlendirmede kısa vadede fiyatları destekleyen unsurların sürdüğünü, ancak yılın ilerleyen dönemlerinde arz artışı ve jeopolitik gelişmelerin fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini bildirdi.

Banka, küresel petrol arzında artış ihtimaline dikkat çekerek özellikle ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşı ve İran ile olası anlaşmalar üzerinden piyasaya ek arz sağlayabileceğini ifade etti.

BRENT PETROLDE YAZ AYLARINDA GERİLEME BEKLENTİSİ

Citi’nin analizine göre söz konusu senaryonun gerçekleşmesi halinde Brent petrol fiyatı yaz aylarında varil başına 60–62 dolar aralığına gerileyebilir. Banka ayrıca dizel ve benzin marjlarında da 5 ila 10 dolar arasında düşüş öngördü.

Uluslararası piyasalarda Brent petrol halihazırda 68 dolar seviyesinde işlem görüyor.

OPEC+ ÜRETİMİ ARTIRABİLİR

Banka, Rusya kaynaklı arz kesintilerinin sürmesi ve Brent fiyatının 65–70 dolar bandında kalması halinde OPEC+ ülkelerinin yedek üretim kapasitesini devreye alarak arz artışına gidebileceğini belirtti.

Bu adımın küresel petrol piyasasında dengeleri yeniden şekillendirebileceği ve fiyatlar üzerinde ek baskı yaratabileceği ifade edildi.

Citi ayrıca Çin'in Rusya ve İran'dan indirimli petrol alımını sürdürdüğünü, bu petrolün hem tüketim hem de stoklama amacıyla kullanıldığını kaydetti. Banka, bu eğilimin 2026 yılı boyunca devam etmesini beklediğini vurguladı.