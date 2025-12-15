Kurum tarafından hazırlanan raporda, genel olarak bankacılık sektörü için yapıcı görüşün korunduğu görülse de hedef fiyatlarda bir önceki rapor dönemine kıyasla aşağı yönlü revizyonlara gidilmesi dikkat çekti.

Analistler, sektördeki fiyatlamaları ve makroekonomik gelişmeleri dikkate alarak 7 bankadan 6’sı için "AL" tavsiyesini sürdürürken, bir kamu bankası hissesi için "SAT" yönünde görüş bildirdi.

Özellikle özel bankalar tarafında getiri potansiyelinin korunduğuna işaret edilen raporda, hisse bazlı hedef fiyat güncellemeleri şu şekilde gerçekleşti:

İşte banka hisseleri için açıklanan yeni hedef fiyatlar ve tavsiye detayları:



• Garanti BBVA (#GARAN): Banka hissesi için daha önce 208.8 TL olarak belirlenen hedef fiyat, yapılan son değerlendirme ile 196.6 TL seviyesine revize edildi. Kurum, hisse için "AL" tavsiyesini korudu.

• Akbank (#AKBNK): Özel bankalar arasında dikkat çeken Akbank için hedef fiyat 106.4 TL seviyesinden 98.8 TL'ye çekildi. Hedef fiyattaki düşüşe rağmen tavsiye "AL" olarak devam ediyor.

• Yapı Kredi Bankası (#YKBNK): Kurum, Yapı Kredi hisseleri için 52.3 TL olan hedef fiyatını sınırlı bir düşüşle 51.1 TL olarak güncelledi ve "AL" tavsiyesini yineledi.

• Türkiye İş Bankası C (#ISCTR): İş Bankası için belirlenen yeni hedef fiyat, 21.1 TL seviyesinden 19.4 TL'ye revize edildi. Kurumun hisse üzerindeki tavsiyesi "AL" yönünde oldu.

• Vakıfbank (#VAKBN): Kamu bankaları arasında yer alan Vakıfbank için hedef fiyat 38.5 TL'den 36.9 TL'ye düşürülürken, potansiyel görüldüğü için "AL" tavsiyesi korundu.

• TSKB (#TSKB): Sektörün kalkınma bankası tarafında TSKB için hedef fiyat 17.8 TL seviyesinden 16.7 TL'ye revize edildi. Tavsiye "AL" olarak açıklandı.

• Halkbank (#HALKB): Raporun negatif ayrışan hissesi Halkbank oldu. Kurum, banka için hedef fiyatını 31.1 TL seviyesinden 28.1 TL'ye indirirken, hisse için tavsiyesini "SAT" olarak belirledi.

Analiz raporunda yapılan bu güncellemeler, bankacılık endeksindeki fiyat hareketlerinin ve piyasa beklentilerinin yeniden şekillendiği bir dönemde yatırımcıların takibine sunuldu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.