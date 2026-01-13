İran genelinde devam eden protestolar, ABD yönetiminin gündeminin ilk sırasındaki yerini koruyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında bölgedeki gelişmeleri değerlendirerek Tahran yönetimine sert uyarılarda bulundu.

"BAŞKAN TRUMP TÜM SEÇENEKLERİ MASADA TUTUYOR"

Sözcü Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın süreci yakından takip ettiğini belirterek, "Başkan Trump'ın en güçlü yönlerinden biri, her zaman tüm seçenekleri masada tutmasıdır. Hava saldırıları, Başkomutan için her an değerlendirilebilecek seçeneklerden biridir. Ancak diplomasinin her zaman başkanın ilk tercihi olduğunu da belirtmek gerekir," dedi.

"ASKERİ GÜÇ KULLANMAKTAN ÇEKİNMEYİZ"

İran güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik müdahalelerine değinen Leavitt, Başkan Trump'ın olası bir saldırı durumunda askeri güç kullanma tehdidini yerine getirme konusunda kararlı olduğunu ifade etti. Leavitt, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan, gerekli gördüğü takdirde askeri seçenekleri kullanmaktan çekinmediğini defalarca gösterdi. Bunu İran rejiminden daha iyi bilen kimse yok. Eğer göstericiler güvenlik güçleri tarafından saldırıya uğrarsa, Başkan askeri seçenekleri devreye almaktan korkmaz."

"TAHRAN'IN KAMUOYU AÇIKLAMALARI İLE ÖZEL MESAJLARI FARKLI"

İran yönetimiyle diplomatik temasların sürdüğünü de doğrulayan Leavitt, Tahran'ın ikili tutumuna dikkat çekti. "İran rejiminin kamuoyuna yaptığı açıklamalar ile yönetimimizin özel olarak aldığı mesajlar birbirinden oldukça farklı," diyen Leavitt, ABD'nin bölgedeki gelişmelere göre strateji belirlemeye devam edeceğini kaydetti.

Analistler, Beyaz Saray'dan gelen bu açıklamaların, İran yönetimi üzerindeki baskıyı artırmayı ve protestolara yönelik sert müdahalelerin önüne geçmeyi hedeflediğini belirtiyor.