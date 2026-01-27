Netcad Yazılım ile aynı hafta talep toplayarak Borsa İstanbul'daki halka arz rüzgarını hızlandıran Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret AŞ, yatırımcıların en sevdiği halka arz modellerinden biriyle piyasaya çıkıyor.

PATRON SATIŞI YOK, GELİR DOĞRUDAN ÜRETİME

Akhan Un'un halka arzını diğerlerinden ayıran en önemli detay, mevcut ortakların pay satışı yapmaması. Toplamda 54.700.000 lotun tamamı sermaye artırımı yöntemiyle ihraç edilecek.

Bu durum, halka arzdan elde edilecek gelirin ortakların cebine değil, kuruşu kuruşuna şirketin kasasına gireceği anlamına geliyor.

Şirket izahnamesine göre elde edilecek fon; üretim kapasitesinin artırılması, yeni yatırımlar ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi için kullanılacak.

TAKVİM VE FİYAT DETAYLARI

SPK onayının ardından süreç netleşti. Yatırımcılar için kritik detaylar şöyle:

• Talep Toplama Tarihleri: 28 - 30 Ocak 2026 (çarşamba - cuma)

• Hisse Fiyatı: 21,50 TL

• Arz Yöntemi: Tamamı sermaye artırımı (ortak satışı yok)

YATIRIMCIYA KAÇ LOT DÜŞER?

Akhan Un halka arzında lot sayısının (54.7 milyon) nispeten yüksek olması, dağıtımın da daha bonkör olabileceğini gösteriyor.

Piyasa analistlerinin katılımcı sayısına göre olası dağıtım senaryoları şu şekilde:

• 2 Milyon Katılım: Kişi başı yaklaşık 27-28 lot (590 - 600 TL)

• 3 Milyon Katılım: Kişi başı yaklaşık 18-19 lot (390 - 410 TL)

Analistler, "bireysele eşit dağıtım" yönteminin uygulanacağı halka arzda, yatırımcıların 600-700 TL'lik bir bakiye ayırmasının yeterli olabileceğini öngörüyor.