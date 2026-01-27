Yazılım sektörünün devlerinden Netcad, Borsa İstanbul'da işlem görmek için gün sayıyor.

SPK bülteninde yayımlanan onayın ardından şirket, 1,84 milyar TL büyüklüğündeki halka arz ile yatırımcısının karşısına çıkıyor.

Talep toplama sürecinin yarın (28 Ocak Çarşamba) başlaması ve 30 Ocak Cuma günü sona ermesi bekleniyor.

Netcad Yazılım Halka Arzı: Rakamlar Ne Diyor, Şirket Ne Vadediyor?

Netcad Yazılım'ın halka arz modeli "karma yapı" ile gerçekleşecek. Toplamda 40 milyon lotun satışa sunulacağı arzda dağılım şöyle şekillendi:

• Sermaye Artırımı: 12 milyon lotluk kısım bedelli sermaye artırımı yoluyla satılacak ve buradan elde edilen gelir doğrudan şirketin kasasına girecek.

• Ortak Satışı: Kalan 28 milyon lot ise mevcut ortaklardan Eurocad S.a.r.l. ve Evon Yapı’ya ait payların satışıyla gerçekleşecek.

Böylece şirketin sermayesi 125 milyon TL'den 137 milyon TL'ye yükselmiş olacak.

YATIRIMCIYA KAÇ LOT DÜŞER?

Bireysel yatırımcıya "eşit dağıtım" yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, en çok merak edilen konu hesaba geçecek lot sayısı. 46,00 TL sabit fiyatla talep toplanacak olan Netcad halka arzında, katılım sayılarına göre olası senaryolar şu şekilde hesaplanıyor:

• 1.5 Milyon Katılım Olursa: Kişi başı yaklaşık 26-27 lot (Ortalama 1.200 TL)

• 2 Milyon Katılım Olursa: Kişi başı yaklaşık 20 lot (Ortalama 920 TL)

• 3 Milyon Katılım Olursa: Kişi başı yaklaşık 13-14 lot (Ortalama 600-650 TL)

Analistler, son dönemde halka arzlara olan ilginin seyrine göre 2 milyon civarında bir katılımın "makul bir beklenti" olduğunu ancak garanti olsun diye yatırımcıların 1.000 - 1.200 TL'lik bakiye ayırmasının yeterli olabileceğini belirtiyor.

TAKVİM NOTLARI

• Talep Toplama Tarihleri: 28-29-30 Ocak 2026 (çarşamba - cuma)

• Hisse Fiyatı: 46,00 TL

• Dağıtım Şekli: Bireysele eşit dağıtım