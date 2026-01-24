Netcad Yazılım’ın taslak izahnamesi yayımlandı. Mühendislik ve yazılım alanında faaliyet gösteren şirketin halka arzına ilişkin dokümanda, hem finansal performans hem de arz yapısına dair dikkat çeken başlıklar yer aldı.

Halka arz yapısı: Sermaye artırımı, düşük oran

Taslak izahnameye göre Netcad Yazılım’ın halka arzı tamamen sermaye artırımı şeklinde gerçekleştirilecek. Ortak satışı bulunmazken, halka arzdan elde edilecek gelir doğrudan şirket kasasına girecek. Halka arz oranı yaklaşık %6,7 seviyesinde. Bu oran, arzın görece küçük olacağına işaret ediyor.

Finansallar: Ciroda güçlü artış, yüksek kârlılık

Şirketin son yıllardaki finansal performansı büyümenin hızlandığını gösteriyor.

Netcad’in hasılatı;



2022 yılında yaklaşık 178 milyon TL,

2023 yılında yaklaşık 299 milyon TL,

2024 yılının ilk 6 ayında ise yaklaşık 361 milyon TL olarak gerçekleşti.

Kârlılık tarafında da dikkat çeken rakamlar bulunuyor.

2023 net kârı yaklaşık 303 milyon TL,

2024 ilk 6 ay net kârı ise yaklaşık 109 milyon TL seviyesinde.

Bilanço: Borçluluk düşük, varlık yapısı güçlü

Taslak izahname verilerine göre şirketin toplam varlıkları yaklaşık 1,06 milyar TL, dönen varlıkları ise 700 milyon TL seviyesinde. Finansal borçluluğun sınırlı olduğu, bilanço yapısının ise güçlü olduğu görülüyor.

Netcad Yazılım; harita, şehircilik, altyapı, savunma ve kamu projelerine yönelik coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ve mühendislik yazılımları geliştiriyor. Şirketin gelirleri ağırlıklı olarak yazılım lisansları, bakım-destek hizmetleri ve proje bazlı çalışmalardan oluşuyor.

Halka arz geliri nerede kullanılacak?

İzahnamede halka arzdan sağlanacak fonların;mAr-Ge faaliyetleri, yeni ürün geliştirme, yurt dışı pazarlara açılım amaçlarıyla kullanılmasının planlandığı belirtiliyor. Fonların borç kapatmadan ziyade büyüme odaklı değerlendirileceği vurgulanıyor.

Ortaklık yapısı ve imtiyaz

Şirket paylarının bir kısmı A grubu olarak tanımlanırken, bu paylarda imtiyaz bulunuyor. Halka arz sonrasında da yönetim kontrolünün mevcut ortaklarda kalması öngörülüyor.

Taslak izahname; Netcad Yazılım’ın yüksek kârlılığa sahip, borçluluğu düşük ve teknoloji/mühendislik odaklı bir şirket profili sunduğunu ortaya koyuyor. Öte yandan, iş modelinin proje bazlı yapısı nedeniyle dönemsel dalgalanmalar ve düşük halka arz oranına bağlı olası fiyat oynaklığı yatırımcıların dikkat etmesi gereken başlıklar arasında yer alıyor.