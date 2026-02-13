Küresel tarafta ise Euro Bölgesi’nden gelecek öncü GSYH ve Ticaret Dengesi verileri ile haftanın en önemli başlıklarından biri olan ABD TÜFE rakamları, piyasalardaki yön arayışında belirleyici rol oynamaya hazırlanıyor.

Yeni güne başlarken şirket ve pay alım-satım haberleri, sermaye artırım kararları öne çıkıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Empa Elektronik ’in 38.000.000 adet payının pay başına 22,00 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.

ATATR – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.

ATSYH – Şirket alım sürecine ilişkin olarak hedef şirkete yönelik değerleme ve inceleme çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

ATSYH – Şirketin, kayıtlı sermaye sistemine geçişine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvurunun SPK tarafından uygun bulunmadığı açıklandı.

ARSAN – Şirketin, 150 milyon TL tutarında kredi sözleşmesi imzalanmasına, şirket bağlı ortaklığı Arsan Dokuma’nın kullanacağı banka kredisine 187,5 milyon TL kefalet verilmesine karar verildiği açıklandı.

AGHOL – 350 milyon dolar limitli yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

ASUZU – 350 milyon dolar limitli yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

BRKVY – Şirketin, YKBNK’nın gerçekleştirdiği 280,6 milyon TL’lik tahsili gecikmiş alacak ihalesini kazandığı açıklandı.

BINHO & BINBN – Çamlıca Emlak İnşaat ve Gayrimenkul Danışmanlığı’nın tamamının 151,3 milyon TL’ye satın alındığı açıklandı.

CVKMD – Sarıalan Altın Madeni’ne ilişkin ÇED Olumlu kararının kesin olarak Şirket lehine sonuçlandığı, yeni ÇED başvurusuna gerek kalmadığı açıklandı.

EUPWR & GESAN – Feak PV Solar’ın TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihaleyi 316,3 milyon TL bedelle kazandığı açıklandı.

ECILC – Şirket bağlı ortaklığı Gensenta İlaç’ın Sanofi Sağlık’dan Azro, Diazomid, Furacin ve Muscoril markalarına ait 7 ruhsatı devralmak üzere Varlık Satın Alma Sözleşmesi imzaladığı, devirin yalnızca Türkiye pazarını kapsadığı ve alım bedelinin 3 milyon Euro + 200 milyon TL olacağı açıklandı.

EMKEL – Şirket ile Türk Metal Sendikası arasındaki TİS görüşmelerinin başladığı açıklandı.

FRMPL – Şirketin, iki fabrika binasının inşaası için sözleşmeler yaptığı açıklandı.

ISFIN – 364 gün vadeli 1,3 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

ISGSY – Tatilbudur Seyahat Acenteliği’nin halka arzı için başvuru yapıldığı açıklandı.

KLYPV – Şirketin, 61,2 milyon TL tutarında iş aldığı açıklandı.

KLYSN – 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

KLSER – Şirketin, Bortek Mühendislik ile GES kurulması ve işletilmesi için 3,7 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalamasına karar verildiği açıklandı.

MEYSU – Aracı kurumu ile fiyat istikrarı sürecinin sona erdiği, fiyat istikrarına ilişkin işlem gerçekleşmediği açıklandı.

MIATK – Şirketin, Kırgızistan’da ortak olduğu bir enerji firması ile Kasım ayında imzaladığı 4,2 milyon dolar bedelli iş birliği sözleşmesi kapsamında, 310.000 dolarlık kısmın tamamlandığı açıklandı.

ORCAY – Ali Osman Erkan tarafından 224.989 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

PGSUS – Esas Holding’in şirket sermayesinde sahip olduğu payların %10’una karşılık gelen 50.000.000 adet payın Borsa’da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan pay satış bilgi formunun SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.

RUBNS – Ataköy’de 4 adet dükkanın 240 milyon TL bedelle satılmasına karar verildiği açıklandı.

SMRTG – Şirketin Gebze Panel Üretim Tesisi'nde Birleşik Metal İş Sendikası ile yürütülmekte olan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.

TCKRC – Şirketin, 1,0 milyon dolar tutarında sipariş aldığı açıklandı.

TUCLK – Nersan Holding’in şirket sermayesinde sahip olduğu payların %6,25’ine karşılık gelen 22.500.000 adet payın Borsa’da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan pay satış bilgi formunun SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.

VESTL – 133 gün vadeli 224,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

VAKBN – Yurt dışında 500 milyon euroya kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.931.420 adet pay 24,80 – 25,52 TL fiyat aralığından geri alındı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.600.000 adet pay 9,51 – 9,63 TL fiyat aralığından geri alındı.

ESCAR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 394.007 adet pay 26,50 – 26,76 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 17,33 – 17,35 TL fiyat aralığından geri alındı.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

CELHA – Tahsisli sermaye artırımı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

FRIGO – Şirket sermayesinin 147,1 milyon TL’den %100 oranında bedelli 147,1 milyon TL nakden artışla 294,2 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 139.448 adet pay 13 – 16 Şubat’ta Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.

KARTN – Şirket sermayesinin 75 milyon TL’den %400 oranında bedelli olarak 300 milyon TL nakden artışla 375 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından olumsuz karşılandı.

MRGYO – Şirket sermayesinin 1,1 milyar TL’den %120 oranında bedelli olarak 1,3 milyar TL nakden artışla 2,4 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

VBTYZ – Bedelli sermaye artırım başvurusunun geri çekilmesine karar verildiği açıklandı.

YAPRK – Şirket sermayesinin 14,2 milyon TL’den %2.000 oranında bedelsiz olarak 284 milyon TL artışla 298,2 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

NE OLACAK?

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, 13 – 16 Şubat tarihleri arasında Almanya, Slovakya ve Macaristan'ı ziyaret edecek.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin dava 23 Şubat'a ertelendi.

MSCI endeks değişiklikleri 27 Şubat gece yarısından itibaren geçerli olacak.