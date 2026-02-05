Ayvalık ve Burhaniye’deki fiyatların tavan yapması, yatırımcıyı komşu ilçe Gömeç’e yönlendirdi.

Özellikle Karaağaç ve Kuyalan bölgeleri, müstakil yaşam hayali kuranlar için birincil tercih noktası oldu. Bakir doğasıyla Gömeç, lüks konut projelerinin yeni adresi olma yolunda.

ERDEK VE KAPIDAĞ

1915 Çanakkale Köprüsü ve gelişen deniz ulaşımı, Erdek’i İstanbul’un yanı başına getirdi.

Ocaklar ve Narlı gibi sahil şeritleri, Marmara Denizi’nin yüksek oksijen oranıyla birleşince "premium yatırım" statüsü kazandı. Bu bölge hem lojistik avantajı hem de doğal güzelliğiyle tam bir cazibe merkezi.

İVRİNDİ VE HAVRAN

Sahil şeridinden uzaklaşıp doğaya dönmek isteyenlerin adresi ise Kaz Dağları etekleri oldu.

İvrindi ve Havran hattı; ekolojik tarım, sürdürülebilir yaşam alanları ve popülerliği artan Tiny House projeleri için Türkiye’nin en hareketli noktası haline geldi.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI: ZEYTİNLİK DETAYINA DİKKAT!

Balıkesir’den toprak sahibi olmayı planlayanlar için uzmanlar üç temel stratejiye vurgu yapıyor:

• İmar Durumunu Teyit Edin: Alacağınız arazinin güncel imar durumunu belediyeden mutlaka kontrol edin. Özellikle "zeytinlik" vasıflı arazilerdeki katı yapılaşma kısıtlamaları, hayallerinizin yarım kalmasına neden olabilir.

• Bağlantı Yollarına Yakınlık: Değer artışı, yeni çevre yolları ve otoyol çıkışlarına yakınlıkla doğrudan bağlantılı.

• Doğal Dokuyu Koruyun: Bölgenin uzun vadeli yatırım değerini belirleyen asıl unsur, tarımsal potansiyelin ve doğal yapının korunması olacak.