İzmirli vatandaşların gözü kulağı gökyüzünde ve İZSU'dan gelecek verilerdeydi. Son günlerde etkisini artıran yağışların barajları doldurması umut edilirken, 27 Ocak 2026 Salı günü açıklanan tablo endişeleri artırdı.

Yağışlar, baraj havzalarında beklenen toparlanmayı sağlayamadı ve su krizi derinleşmeye devam etti.

KRİTİK EŞİK AŞILDI: TAHTALI'DA SEVİYE YÜZDE 0,98

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan verilere göre, kentin içme suyu ihtiyacının "bel kemiği" olarak nitelendirilen Tahtalı Barajı'nda su seviyesi tarihinin en düşük seviyelerine geriledi.

Barajdaki doluluk oranı, teknik olarak "kuruma noktası" kabul edilen seviyelere inerek yüzde 0,98 olarak ölçüldü. Yüzde 1 seviyesinin altına inen bu oran, İzmir'in su rezervleri açısından içinde bulunduğu tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

KESİNTİLER DE ÇARE OLMADI

Kuraklık ve aşırı tüketim dengesizliği nedeniyle 6 Ağustos tarihinden bu yana KENT genelinde uygulanan "5 saatlik planlı ve dönüşümlü su kesintileri" de barajlardaki erimeyi durdurmaya yetmedi.

Tasarruf tedbirlerine rağmen su seviyesinin düşmeye devam etmesi, mevcut yağış rejiminin yetersizliğini kanıtlar nitelikte.

GÖZLER GELECEK YAĞIŞLARDA

Uzmanlar, kısa vadeli ve sağanak şeklindeki yağışların toprağı doyurmadan akıp gittiğini, barajların dolması için uzun süreli ve istikrarlı yağışlara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

İZSU yetkilileri ise mevcut tablonun ciddiyetini koruduğunu belirterek, vatandaşları su kullanımı konusunda azami tasarrufa davet ediyor.



Özetle İzmir'de 27 Ocak İtibarıyla Durum:

• Hava Durumu: Yağışlı ancak yetersiz.

• Tahtalı Barajı: Yüzde 0,98 (kritik seviye)

• Tedbirler: Planlı kesintiler devam ediyor.